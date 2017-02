Marvan Shamma: Jedeme na drakovi umělé inteligence

E15: Co OneProve umí?

Jsme schopní rozeznat pravost různých materiálů jako papír, textil, plátno nebo kůže. Vezměme si například dva bílé, stejně velké hladké papíry. Jeden označíte za originál, pak je zaměníte a aplikace řekne, který z nich je původní. Přesnost verifikace pravosti je úžasná. Aplikace umožní například umělcům, designérům nebo architektům lepší ochranu autorských práv.

Z druhé strany například sběratelé umění na internetu budou mít po obdržení artefaktu v ruce jednoduchý nástroj na zjištění, že jim přišel originál. Internetová tržiště budou moci snadno zjistit, že se přes ně nabízí jen původní kus. Padělek bude možné odhalit už během přepravy, kdy pracovníci logistické společnosti snadno rozpoznají, že se jim někdo k přepravě snaží podstrčit něco falešného.

E15: Padělky jsou problém i velkých hráčů?

Největší světové e-shopy a tržiště nevědí, jestli se přes ně neprodává padělané zboží. Výrobci luxusního zboží vynakládají na boj s plagiátorstvím horentní sumy, aby chránili svoji reputaci. A dokonce i některé státy chtějí nákup padělků uzákonit jako nelegální a trestné.

Přitom koncoví uživatelé nemají moc možností, jak si pravost zboží ověřit v reálném čase. My tento problém vyřešíme jednoduše, pomocí technologie, kterou každý může mít v kapse. To zatím nikdo neumí.

E15: Jak ale naložit s hodnotnými věcmi, které již běhají po světě?

Jak je dostat do databáze, je samostatná kapitola. S tím si lámou hlavu všichni na světě. Zde je to vyřešeno tak, že rovnou v aplikaci je expertní platforma. Najdete starý obraz nebo známku a aplikace vám, řekne, že ho zná, a že jde o to a to dílo.

Nebo naopak řekne, že ho nezná a doporučí nejbližšího experta, který bude naší smluvní stranou a bude jedinou autoritou, která bude moci dílo do databáze dostat. Taková expertní platforma ještě na světě neexistuje. Aplikace tedy kombinovat umělou inteligenci a současně dokáže v reálném čase radit s tím, kdo mi může pomoci.

E15: Nikdo zatím s podobným řešením nepřišel?

V současné době se padělky řeší tak, že někdo něco někam lepí, stříká nebo šije. Vytisknu nějaké ID, přišiji nějaké číslo nebo jsou speciální spreje, které nejsou vidět. To lze aplikovat třeba u aut, například u uměleckých děl už ne.

E15: Kam hodláte firmu dostat?

Máme globální ambice. Každých čtrnáct dní jsme někde jinde, vyvíjíme se neuvěřitelně rychle. Je to jízda na drakovi.

E15: Co je to vlastně umělá inteligence?

Je to část počítačové vědy, která se zabývá tím, že dostává do počítačů přirozenou inteligenci. Když hledáte něco na Googlu nebo nabídky na Airbnb, to všechno je umělá inteligence. My jsme schopní si z ní vytáhnout část, které se říká počítačové vidění. Jde například o kamery na telefonu, které jsou na velmi dobré úrovni, kombinované se strojovým učením, které pomocí různých algoritmů učí počítače se chovat kognitivně.

Až budeme mít dostatek dat, budeme schopní dokonce nejen říct, co se děje teď, ale co se bude dít zítra. Obrovský boom zažívá umělá inteligence v souvislosti s autonomními auty, ve zdravotnictví nebo v klientském servisu.

E15: Takže umělá inteligence je investiční hit?

Pokud jde o start-up scénu, tak minulý rok byl z pohledu investic do rekordní. Za posledních pět se nárůst investic zvýšil o osm set procent, tedy ze 160 transakcí na 658 v minulém roce. Většina investic jde z USA, kde investoři pochopili sílu a možnosti umělé inteligence. Naopak výhodou našeho regionu je, že tady máme špičkové experty a vývoj jde uskutečnit za třetinové náklady.