Mikroskop: V přetahované o zaměstnance může firmám pomoci i lákavá kancelář | E15.cz

Zatímco v minulosti leckdy podniky na investicích do kvalitního zázemí šetřily, nyní patří výdaje na příjemné pracovní prostředí k těm prioritním. Jak by měla vypadat kancelář budoucnosti a symbióza s moderními technologiemi? Tématu se věnovali odborníci u kulatého diskuzního stolu Mikroskop pořádaného deníkem E15.

„Zaměstnavatel se nemůže dívat jen na to, jak na vybavení pracoviště ušetřit. O lidi se dnes tvrdě bojuje – chcete-li přilákat ty dobré, investice je nezbytná,“ zdůrazňuje personální ředitelka společnosti innogy Erika Vorlová.

Firmy tak čelí hned dvěma výzvám najednou. Musejí vybudovat důstojné, konkurenceschopné pracovní prostředí zohledňující potřeby až stovek lidí pod jednou střechou, vedle toho ale nesmějí ignorovat trend, kdy soustavně přibývá zaměstnanců pracujících z domova.

„Z průzkumu provedeného v patnácti evropských zemích vyplývá, že 46 procent lidí zaměstnaných na plný úvazek pracuje z domova,“ podotkl generální ředitel Dimension Data Petr Hübl a dodal, že se tento trend bude zřejmě dále prohlubovat.

Kancelář budoucnosti však neznamená jen správně zbudované sídlo společnosti, ale také snahu maximálně sladit a zefektivnit spolupráci zaměstnanců pracujících odkudkoliv. „Máme sdílené kalendáře, celá firma pak ví, kde se kdo v jaký čas nachází a co dělá,“ prozrazuje Lenka Čábelová, manažerka komunikace a CSR v Microsoftu, který i díky tomu dnes pořádá akci Den práce odkudkoli.

Jak tedy budovat pracoviště a vytvořit reálnou konkurenční výhodu? „Velmi záleží na tom, aby firma uzpůsobila kanceláře všem typům pracovních pozic, které se ve společnosti vyskytují. Potřeby se dost často liší, na to se zapomíná. Firmy zaměstnávají introverty i extroverty, s nimiž by měly být úpravy prostor diskutovány,“ řekla HR manažerka JetBrains Martina Brožová.

„Potenciální zájemce o práci u nás většinou přesvědčí naše firemní kultura. Je to o tom, jak se společnost chová k zaměstnancům, v jakém jsou prostředí. Jsme hodně nehierarchická firma, naše struktura je hodně plochá, kolegové si velkou část práce určují sami,“ dodala. Vedle architektů se podílí na vymýšlení nových kanceláří i psychologové a technologičtí experti.

Cílem je najít ideální mix, který zohlední potřeby všech ve firmě. „Diverzita už dávno neřeší jen rozdíly mezi muži a ženami či hendikepovanými a nehendikepovanými. Jde o to, aby se mohli potkávat lidé napříč věkovými kategoriemi z různých týmů a s různými potřebami. Každý by si měl najít to své a tam rozvíjet svůj styl práce,“ připomněla Vorlová.

Podle Hübla se však zásadně liší požadavky mladé a starší generace. Zatímco mladší zaměstnanci prý považují možnost pracovat kdykoli a odkudkoli za automatickou, starší mohou mít s takovým přístupem problém. „Brání se možnosti pracovat bez omezení z domova a větší flexibilitě v rámci pohybu po pracovišti. Berou to spíš negativně.

Často jde o loajální, dlouhodobě zaměstnané odborníky. Proto je důležité přihlédnout k jejich potřebám při stanovování konceptu,“ tvrdí.

Zástupci zúčastněných firem v diskuzi nicméně připustili, že využívání nových technologií může nepříjemně zasahovat do osobního života zaměstnanců – odpovědět, či neodpovědět na e-mail, který obdržím od nadřízeného po pracovní době? Klíčová je vzájemná komunikace, uvedli hosté v diskuzi.

Jen na základě jasně nastavených pravidel lze totiž dosáhnout akceptovatelného sloučení osobního života s pracovním. Teprve poté může práce odkudkoli kdykoli nakopnout efektivitu práce a snížit náklady, shodli se diskutující.