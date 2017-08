MND už je v černých číslech, říká ředitel prodeje Sýkora. Pro změnu cen plynu nevidí důvod | E15.cz

Už jste se díky růstu počtu zákazníků dostali do černých čísel?

Se stávajícím zákaznickým kmenem už v černých číslech jsme. Pro nás je příjemné, že se dostáváme i k bodu, kdy se nám vrátí původní investice do rozjezdu obchodníka s energiemi. V retailu očekáváme obrat půl miliardy korun.

Jak se bude vyvíjet koncová cena plynu na příští rok?

Loni byl odstavený největší plynový zásobník a ceny černého uhlí více kolísaly. Tyto faktory se ustálily, a proto se cena plynu stabilizovala. Meziroční nárůst je 0,8 eura za megawatthodinu. Nevidíme důvod, proč by měla cena plynu klesat nebo růst.

V indikativních cenách plynu, které vyhlašuje ERÚ, ale úřad už pro podzim naznačuje, že správně by cena plynu měla klesat.

Je dobře, že něco jako indikativní cena vznikla. Ale je to cena, která leží na stránkách úřadu a nikdo o ní pořádně neví. Navíc sami nevíme, jak k té ceně úřad došel. Kdyby to byl třeba průměr nejnižších nabídek na trhu s marží, o níž si ERÚ myslí, že je přiměřená, byla by to zajímavá věc k diskuzi s dodavateli.

Nebudete pak křičet, že vás chce někdo regulovat?

Ale když nikdo vzorec nezná a na web se dá jen cena, nevíte, jak na ni máte reagovat. Obecně tuto aktivitu vítáme, protože může zákazníky motivovat, aby začali přemýšlet, jestli mají dobrou cenu plynu. U plynu je přitom 1,7 milionu spotřebitelů, kteří ještě nezměnili dodavatele.

Pro kolik zákazníků by stačila vaše vlastní těžba?

Těžíme zhruba jednu terawatthodinu ročně, což by teoreticky stačilo pro sto tisíc domácností.

Jak s těmito čísly zahýbe letošní objev velkého ložiska na jižní Moravě?

To se nedá přesně říci. Jako pozitivní vidíme hlavně to, že naši geologové dokážou ve složitých geoseizmických mapách hledat nová ložiska.

To nám otevírá nové možnosti. Plyn našli na místě, kde to dříve nečekali. Dá se to přirovnat k tomu, že něco hledáte v garáži a najdete to také v kuchyni.

Kdy se z nového ložiska bude dát těžit?

Bavíme se o horizontu dvou až tří let.