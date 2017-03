Musela jsem Kambodži znovu připomenout Česko, říká diplomatka Jana Gašparíková

Mezi hlavní cíl vaší práce v Kambodži patřily projekty z vypořádání kambodžského dluhu. Kdo nebo co vám pomohlo nejvíce?

Situace po mém příjezdu do Kambodži v září 2013 nebyla obecně jednoduchá, protože jsem po 20 letech znovuotevírala náš zastupitelský úřad. Byla jsem na to sama a navíc bylo pár týdnů po parlamentních volbách, jejichž výsledek překvapil téměř všechny. Od počátku mi byli velmi nápomocni rozvojoví diplomaté z několika málo přítomných evropských velvyslanectví a z Delegace EU. Překvapivě flexibilně fungovali i zástupci Ministerstva financí Kambodže. Skvělá spolupráce byla i s kolegy z českého velvyslanectví v Bangkoku. Užitečné rady a doporučení mi také poskytli zástupci Člověka v tísni a Charity, dvou českých nevládních organizací působících v Kambodži.

Co bylo na projektech z vypořádání kambodžského dluhu největším úskalím?

Jednoznačně to byla příprava výzev na předkládání projektových návrhů, které se v systému české zahraniční rozvojové spolupráce obvykle vyhlašují v ČR a v češtině. V případě projektů z dluhu je bylo nutné připravit v angličtině a zajistit jejich publicitu především v Kambodži. Přitom všeobecné povědomí o Česku a našich aktivitách v Kambodži bylo kvůli dlouhodobé nepřítomnosti zastupitelského úřadu velmi omezené.

Jak hodnotíte své působení v Kambodži několik měsíců po návratu?

Pro mě to byla samozřejmě jedinečná zkušenost. Ne každému se poštěstí otevírat velvyslanectví a být na něm jediným českým pracovníkem a do toho řešit vypořádání dluhu v hodnotě více než 20 milionů korun. Ač to i rozvojová spolupráce obecně byla výraznou částí mé pracovní činnosti, nebyla jedinou. Hlavním smyslem všeho, co jsem v Kambodži během tříletého působení dělala, bylo šíření povědomí o Česku ve všech možných oblastech (obchod, kultura, školství) a vzbuzení zájmu Kambodžanů o Českou republiku. Alespoň trochu se mi to snad podařilo, ale velký kus práce je před mými nástupci, kteří se do Kambodži teprve chystají.

Text: Linda Messias