Na silničním autě stále pracujeme, teď nás ale živí motokáry, říká majitel Pragy

Před 110 lety byla založena společnost Praga, která se postupně stala nejvýznamnějším producentem osobních aut v období první republiky v tehdejším Československu. I dnes Praga vyrábí auta. O tom, jak to bude dále, jsme mluvili s majitelem firmy Petrem Ptáčkem.

Před dvěma roky jste představil projekt prvního silničního osobního auta značky Praga. V jakém je nyní stádiu?

Existuje jeden funkční prototyp a pracuje se na dalším. V současnosti ale řešíme, jaká bude finální verze motoru. Celkem hodláme vyrobit pravděpodobně sérii 68 kusů.

Ten původní byl od Renaultu, s kým jednáte teď?

Jednáme s vícero výrobci. Mně se aktuálně velmi líbí Honda.

Závodních speciálů na silničních okruzích jezdí ale mnohonásobně více. Kolik jste jich dosud vyrobili, a kde všude si je koupili?

Jsou jich aktuálně zhruba čtyři desítky a lze je vidět v mnoha zemích na západ od nás, a také v USA. Doma se nás snaží vytlačit změnami pravidel, protože nám nestačí českoslovenští zbohatlíci na mnohem dražších autech.

V současnosti se věnujete hlavně motokárám? Je to zajímavý byznys?

Motokáry patří do portfolia značky, ale starám se o všechny naše produkty. V naší továrně v Itálii zaměstnáváme přes dvacet lidí, a loni jsme motokár prodali kolem 3000 kusů. Z hlediska obratu jsme loni meziročně rostli o sedm procent. Sice ani tento segment trhu celkově neroste, ale nám se daří na úkor konkurence. Máme vlastní konstrukci, vyrábíme i speciály na zakázku, respektive pro privátní značky.

Kolik vlastně stojí taková špičková motokára?

Kolem 3500 eur, ale to je pouze podvozek. K tomu si musíte připočítat například cenu za pronájem motoru. Není to levný koníček.

Na vašich stránkách je představené také letadlo Praga. Oč se vlastně jedná?

Je to relativně čerstvý projekt. Jsme podílníky firmy Orbis Avia z Hradce Králové. Praga Alfa, tak se letoun jmenuje, by mohl sloužit pro přepravu cca šesti lidí, případně jako stroj pro parašutisty s kapacitou až deset výsadkářů, letadlo pro záchranáře, k ochraně hranic, a podobně.

Skupina Praga čítá nyní 11 firem. Čemu všemu se ještě věnujete?

Například pojišťovnictví, máme také několik malých vodních elektráren, srdce ale patří hlavně autům a motokárám.

Dobře, pojďme se vrátit k těm autům. Ty děláte na Slovensku v Orechové Potoni, platí to stále?

Ano, tam se staví jak silniční, tak okruhová auta.

Připravujete v tomto směru nějaký nový projekt?

Ano, začali jsme práce na nástupci současné Pragy R1 a také jsme ve stadiu jednání s jedním čínským investorem. Ten by si přál Pragu pro závody elektrických vozidel. Tak i na tom nyní děláme.

Váš syn je úspěšným motokárovým závodníkem. Bude z něj mistr světa?

To by bylo krásné, ale důležité je, aby byl dobrý ve škole. Ale pokud se mu i na závodní dráze bude dařit, jsem odhodlán ho podporovat i v této kariéře. Možná již příští rok by mohl usednout za volant Formule 4.

