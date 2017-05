Na ziskovost online televize Obbod netlačíme, říká Kamil Ouška. Seriál Vyšehrad možná zparoduje Peltu | E15.cz

Dříve jste si stěžoval na kradení jednotlivých dílů Vyšehradu a jejich nahrávání na servery jako Daily Motion a Uložto. Jak se vyvíjí spolupráce s podobnými portály, změnila se situace?

Komunikujeme sice někdy poněkud zdlouhavě, nicméně ty nelegální kopie se tam daří odstraňovat velice rychle. Navíc jmenovitě víme, kdo je na dané servery nahrál.

Jak takové údaje zjišťujete?

K těm informacím se dostaneme, třeba zrovna Daily Motion je nám dá. Ale takhle, já bych nechtěl, aby to vyznělo jako nějaký velký problém. Nás těší, že lidé mají o náš obsah zájem a že ho chtějí. Naším úkolem je udělat vše pro to, aby se kradl minimálně. A třeba konkrétně platforma YouTube nám paradoxně hodně s rozšířením Vyšehradu pomohla. Kdybychom si jej drželi pod pokličkou jen na Obbodu, tak by seriál takový obrovský zájem nevzbudil.

Proto jsme úplně první díly dali na YouTube my sami. V určité fázi nám ale později začal daný server škodit tím, že se na něm objevovaly díly Vyšehradu bez našeho svolení. To, že již nejde o velký problém dokládá také skutečnost, že šestý díl Vyšehradu získal přímo na Obbod.com přes 100 tisíc zhlédnutí, navíc nám neustále rostou počty registrovaných.

Nicméně pouhá registrace je v případě Obbodu něco jiného než předplatné. To ale předpokládám také roste.

Rostou všechna čísla. Navíc jsme přišli s novinkou, že lidé, kteří chtějí vidět jenom Vyšehrad, si mohou zakoupit jen ten konkrétní díl. Za první den to využily tisíce lidí, s tím jsme poměrně spokojení. Později si budou moci koupit po odvysílání všech dílů i celý seriál. Nemusejí tedy platit měsíční paušál na Obbod.com. Mnoho lidí ale využilo právě i to měsíční předplatné, protože v následujících týdnech zveřejníme zbývající díly první série Vyšehradu.

Kolik máte předplatitelů?

Máme přes 111 tisíc registrací, z toho je průběžně aktivních platících nějakých 10-15 procent. Tu službu mnohdy využívají zvláštním způsobem, kdy si zaplatí měsíc, pak to zruší a pak si zase další měsíc zaplatí. Jde to ve vlnách a ty vlny zájmu kopírují díly seriálu Vyšehrad. Proto se zaměřujeme na vlastní produkci a tomu zájmu by mohl pomoci i nový seriál z hokejového Lajna.

Jak jste pokročili s jeho výrobou?

Máme natočený pilot a hotovou postprodukci. Zvažujeme, jak ho správně načasovat. Nechceme, aby byl nový seriál přebit zájmem o Vyšehrad. Obavy máme i přes to, že Lajna bude o něco dospělejší, cílí na staršího diváka a ten formát bude také delší, dvacetiminutový. Seriál je pro nás samozřejmě dražší.

Pomohlo vám s natáčením Lajny město Havířov, kde se seriál odehrává?

Určitě a velice. Umožnilo nám vstup na stadion, pomohlo s organizací natáčení ve městě i finančně přispělo. Částku bych ale uvádět nechtěl, přestože je významná. Na druhou stranu myslím, že to bude velká propagace toho města.

Ještě zpátky k Vyšehradu. Nebudou nové díly třeba nějak glosovat kauzu Pelta?

Tak my jsme si nechali zadní vrátka tím, že máme natočeny všechny díly až do devátého… závěrečnou desítku ne, tu budeme točit v těchto dnech. Scenárista Petr Kolečko a jeho kolegové vždycky dokázali reagovat na aktuální dění. Dovedu si představit, že to tam bude. Ale nedávám to nikomu za úkol. Já bych ani nemohl, ten seriál úplně nemusím, na mě je to už příliš… drzé, vulgární.

Ale to je zase výhoda internetu, že tam může jít to, co se v televizi třeba v rozumném čase neobjeví.

Ano, ty možnosti takové opravdu jsou.

Máte rozdělané i další projekty?

Připravujeme další seriály, píšeme scénáře, někde jsme dokonce ještě dál. Teď máme na stole kriminálku. Neměla by to být klasická kriminálka z větších televizí, kde je nějaký super polda, který všechno hravě zvládne. Ano, trestný čin se tam stane, pak jde o to, jít do hloubky, do psychiky a do myšlenek lidí, co jsou zainteresování v tom problému.



Kdy by se mohlo začít natáčet?

My se snažíme dělat naši práci tak, aby byla naším koníčkem a nestresovat se, jestli jsme zrovna tenhle měsíc vydělali nebo prodělali, takže vám to konkrétně nemůžu říct. Až to uzraje a nastane vhodná doba, až budou mít i nejlepší čeští herci čas.

V minulosti jste podnikal v energetice a řídil společnost Europe Easy Energy. Co je pro vás osobně hlavním zdrojem příjmů teď?

To bych nespecifikoval, to je už právě takové osobnější.

Už víte, jestli natočíte i druhou řadu Vyšehradu?

Rádi bychom ji vytvořili. Spíše přemýšlíme o tom, jestli budou ještě náboje do scénáře, aby téma zůstalo atraktivní.

Platí, že byste zvažoval výměnu produkčního týmu?

Víte, nic se nerodí se nerodí jednoduše a o Vyšehradu to platí zvlášť. V produkční firmě Funny Bunny Films pracují lidé vysoce profesonální a kvalifikovaní. Nicméně, jako v každé spolupráci, i zde dochází k nějakým problémům. Ano, někdy mám pocit, že bychom chtěli vyměnit úplně všechny, včetně Jakuba Štáfka, ale ne úplně to také jde. Někdy jsou zase období, kdy si říkám, že ta spolupráce je velice dobrá. Teď jsme spíše v takovém meziobdobí.



Producent Obbodu Daniel Strejc nám ve starším interview řekl, že máte řadu komerčních nabídek na Vyšehrad. Urodilo se něco?

Ano, dostávali jsme a dostáváme množství nabídek. Nejblíže jsme se k uzavření spolupráce dostali s jednou nejmenovanou firmou ze sportovního odvětví. Partnerství by nicméně probíhalo spíše až po seriálu, aby jeho vznik a vyznění nenarušilo.

Platí, že chcete Vyšehrad nabízet i polským divákům?

Netlačíme na to, soustředíme se na vlastní tvorbu a usazení v Česku. Navíc by Vyšehrad nemusel uspět. Víte, on třeba i Netflix po expanzi do Evropy narazil na velkou jazykovou a kulturní roztříštěnost, a spíše se snaží přicházet s vlastní tvorbou.

Než jít do Polska s Vyšehradem by pro nás bylo lepší jít s konkrétním námětem a udělat tam třeba vlastní Pustinu. Hledáme produkční firmy v Polsku, které by dokázaly vytvořit za přiměřené peníze atraktivní film nebo seriál. Ten by mohl jít i v Čechách, ale hlavně v Polsku. Ale takové firmy hledáme i v Čechách. Jedním z našich záměrů je právě vyhledávat i tyto řekněme talenty. Máme dále rozjednáno spoustu věcí, ze segmentu přímých přenosů nebo i hudebních koncertů.

Jaká je vlastně sledovanost ostatních titulů filmotéky Obbodu?

Zhruba na úrovni deseti procent seriálu Vyšehrad. Musím také říct, že koupit licenci pro český trh je strašně složité. To jsem byl v tomhle asi hodně naivní.

Co je největší problém?

Zájem distributorů prodávat SVOD (Subscription Video on Demand – pozn. aut.) práva je minimální. A když už, tak ve velkém balíku filmů a seriálu a za nereálný objem peněz.

Kdy by měl být Obbod ziskový?

Na konci příštího roku. Už teď jsou naše představy naplňovány z více než sta procent. Mít přes 111 tisíc registrací u projektu, co funguje pět měsíců, to se jen tak nepodaří.

Čili vnímáte Obbod vlastně jako úspěšný startup?

Ano a navíc se nám nabízí mnoho investorů. Ale jak říkám, zatím to nechceme dělat jen jako byznys.



Jednáte s nimi?

Zdvořilostně. V tuto chvíli pro jejich vstup ještě není důvod, všechno má čas.

Dá se tedy říct, že vás projekt Obbod naplňuje a baví?

Někdo ano, někdy ne, to víte, že si někdy říkám, že jsem blbec, že jsem do toho šel. Víc jsem si to představoval jako zábavu. Pak jsou období, kdy je třeba pracovat od rána do večera.Navíc ten výsledek i přes to úsilí nemáte zcela pod kontrolou, protože v technice a programovacím kódu se vždycky mohou vyskytnout chyby.

Dále jsme navázáni na další firmy, na serverovny, které mnohdy udělají update a vám pak akorát něco přestane fungovat. Další záležitosti jsou třeba s Applem, kdy musíme používat jejich přehrávač… To je desítka firem, na než je naše webová stránka Obbod.com navázána, i když třeba graficky vypadá jednoduše. Nicméně ty chyby, a bylo jich na začátku dost, jsme postupně odstranili.