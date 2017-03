Nákupem větrných elektráren zvýšíme zisk o tři miliardy, tvrdí Tomáš Pleskač z ČEZ

Loni ČEZ koupil první dva větrné parky v Německu. Utratil za ně jednotky miliard korun, přesnou částku uvést nechce. Už letos by jejich provoz měl ČEZ zvednout provozní zisk o necelou půl miliardu korun. „V roce 2016 jsme na německý trh s obnovitelnými zdroji vstoupili jako nováček. Teď jsme si tam vybudovali dobrou výchozí pozici pro splnění našich letošních cílů,“ říká Tomáš Pleskač, člen představenstva ČEZ odpovědný za vedení části Rozvoj.

S jakou výnosností jste loni koupili dvě německé větrné farmy?

Pohybuje se mezi pěti a šesti procenty ročně.

Mění se ceny projektů a dosahované výnosy?

Z dlouhodobého hlediska výnosnosti klesají. V Německu je specifické, že sektor obnovitelných zdrojů se svou výnosností začíná blížit německým státním dluhopisům. Ten trh je vnímaný jako málo rizikový, a proto na něj vstoupila v poslední době řada hráčů, kteří tam ještě nedávno nebyli. Třeba penzijní a investiční fondy.

Jaké cíle jste si pro letošek dali v akvizicích větrných parků v Německu?

K roku 2020 chceme mít v obnovitelných zdrojích o 450 až 500 megawattů instalované kapacity více než na začátku roku 2016. Jejích výroba by měla ČEZ přinést dodatečné tři miliardy korun provozního zisku. Loni jsme udělali první krok. Vstoupili jsme v Německu do dvou projektů, které mají dohromady instalovaný výkon necelých 100 megawattů. V letošním a příštím roce chceme dál náš dlouhodobý cíl naplňovat.

Budete kupovat už hotové elektrárny?

Půjdeme dvěma směry. Určitě budeme pokračovat v hledání dobrých projektů, které už jsou v provozu. Na druhou stranu naše zkušenost z loňska jasně ukazuje, že takových příležitostí je hodně málo. Jak získáváme zkušenosti, budeme se postupně posouvat od už hotových a fungujících elektráren k těm, které jsou ve výstavbě nebo se teprve připravují.

Máte pro letošek konkrétní plán, kolik elektráren a s jakým výkonem chcete koupit?

Na jednotlivé roky si konkrétní cíle nedáváme. Hlavně musíme umět rychle reagovat na podmínky na trhu. A ty se hodně rychle mění. Pro představu, prodej jednoho větrného parku o velikosti 10 až 20 megawattů trvá v Německu osm až deset týdnů. Je to velmi rychlá akce, která od nás vyžaduje velmi rychlou reakci.

Na to nebyli úplně všichni kolegové z minulosti zvyklí. Když letos koupíme projekt, který bude připraven k výstavbě v roce 2018, tak sice letos žádný nový megawatt nepřibude, ale víme, že nové elektrárny budeme stavět a od roku 2019 provozovat.

Hodláte majetkově vstupovat do developerů nových elektráren?

Ano, ale nepředstavujte si developera, který má jeden projekt. Běžně jich má deset až dvacet, které jsou v různé fázi přípravy. Podle toho mají i různou hodnotu. Majetkově bychom proto vstupovali do nějakého portfolia projektů, které patří jednomu developerovi. Taková jednání vedeme.

Pak větrný park nebudete vlastnit sami, ale budete součástí skupiny investorů?

Záleží na konkrétní dohodě. V úvahu přicházejí dvě varianty. Buď zůstaneme jako podílník v developerovi a budeme mít dohodu, za jakých podmínek budeme elektrárny přebírat do provozu. Nebo se můžeme dohodnout na jejich společném provozování.

Pořád platí, že se zaměřujete jen na pevninské elektrárny, nebo se už díváte i po těch na moři?

Díváme se i na mořské větrné parky. Takových projektů je ale výrazně méně a jsou mnohem větší. Tento trh svou velikostí odrazuje spoustu hráčů, kteří se v Německu pohybují na trhu pevninských větrných elektráren. Protože o moři toho jako vnitrozemský stát moc nevíme, tak bychom chtěli být v těchto projektech jen portfoliový, menšinový investor s nějakou cestou, jak se v budoucnu třeba stát většinovým akcionářem.

Do zahraničí chcete roztáhnout také aktivity poskytovatele energetických služeb ČEZ ESCO. Jaké služby tam budete nabízet?

Šíře služeb bude užší než v Česku. Teď dokončujeme analýzu, která řekne, jaké služby jsme schopni poskytovat v Německu nebo v Polsku, kde vidíme největší příležitost pro skupinu ČEZ.

Má smysl jít do Německa, kde tento sektor už je poměrně hodně rozvinutý?

Tamní trh je hodně rozvinutý a my si neděláme iluze, že tam budeme schopní přinést něco nového. Jde o to si říct, do jakých oblastí chceme majetkově vstupovat a kde vidíme příležitost pro další rozvoj.

Uvažujete také o Nizozemsku. Co se tam nabízí?

Vyskytla se tam příležitost majetkového vstupu do firmy, která instaluje a provozuje kogenerační jednotky a vidí další možnosti růstu na holandském trhu. Nás oslovila jako kapitálového partnera. Teď tuto možnost vyhodnocujeme.