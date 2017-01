Naše plány narušila česká byrokracie, říká Steven Harman z Amazonu

Máte za sebou nejnáročnější období pro e-shopy. Bylo těžké sehnat v Česku všechny potřebné pracovníky?

To je obtížný úkol v každé zemi. Nakonec jsme ale byli v náboru velmi úspěšní. Jen v Česku jsme nabrali přes čtyři tisíce sezonních pracovníků.

Přepláceli jste konkurenci?

Jsem přesvědčen, že skladba zaměstnaneckých odměn u Amazonu je atraktivnější než jinde. Hodinová mzda u nás začíná na 125 korunách. K tomu musíte ještě připočítat různé příplatky a benefity typu dotovaného stravování nebo dopravy. V předvánoční sezoně jsme samozřejmě nabízeli navíc ještě další bonusy.

Jakou máte v Česku a na Slovensku zkušenost s fungováním odborů? Ptám se kvůli tomu, že v minulých letech jste s nimi v Německu měli napjaté vztahy.

Jsme zastánci otevřeného dialogu se zaměstnanci bez ohledu na to, zda jsou v odborech či nikoli. Věříme, že nejlepším mechanismem pro řešení sporných situací na pracovištích je přímá komunikace s pracovníky. Zástupci zaměstnanců se pravidelně setkávají s manažery u kulatého stolu. Pro rychlou komunikaci využíváme i moderní technologie. Každý den dostane každý pracovník na ruční skener či na svou pracovní stanici jednu či více otázek z různých oblastí. Velmi rychle od nich tedy můžeme dostat zpětnou vazbu stejně jako se oni v případě naléhavých problémů mohou sami rychle obrátit na vedení.

Kdy bude Amazon komunikovat se zákazníky také v češtině?

Z dlouhodobého pohledu chceme, aby měl každý k dispozici co nejjednodušší cestu k nakupování u Amazonu. Při nákupu zboží nad devětatřicet eur už teď nabízíme do České republiky dopravu zdarma. Nic víc ale aktuálně oznámit nemohu.

Jak jste spokojeni s dosavadním byznysem v Česku?

Tuto otázku dostávám často. Centrum pro vrácené zboží jsme v Dobrovízi otevřeli v roce 2013, o dva roky později následovalo hned naproti zprovoznění distribučního skladu. Celkem jsme v Česku dosud investovali do infrastruktury, technologií a lidí přes 140 milionů eur. Navíc jsme nedávno zdvojnásobili kapacitu distribučního centra. Aktuálně rovněž nabíráme přes dvě stě nových lidí do našeho mezinárodního korporátního centra v Praze-Dejvicích. Celkově tedy naše působení v České republice hodnotím jako úspěch.

Přestože jste dva projekty v Česku neuskutečnili kvůli průtahům s povoleními?

Nejrůznějším výzvám čelíme při výstavbě nových skladů všude. Zde jsme měli výbornou podporu na vládní úrovni. Administrativní průtahy nás ale přiměly podívat se po možnostech jinde. Jsme velmi rychle rostoucí společnost, proto je pro nás rychlé budování nových hal důležité.

Kdy a kde postavíte sklady místo neuskutečněných projektů v Brně a v Horních Počernicích?

Dokud není projekt oficiálně oznámen, nemluvíme o něm. Rozhlížíme se po celé Evropě včetně České republiky.

Podle čeho si vybíráte lokality pro investice?

Na prvním místě potřebujeme výbornou infrastrukturu. Neméně důležitá je dostupnost vhodných zaměstnanců. V úvahu bereme rovněž transparentnost legislativy a délku povolování projektů i samotné výstavby.

Které trhy zásobuje distribuční centrum v Dobrovízi?

Centrum v Dobrovízi je součástí distribuční sítě, která je schopná dodat zboží kamkoli na světě. Věci z Dobrovízi putují nejen do Německa a Rakouska, také do Itálie nebo Velké Británie. Pochopitelně i do České republiky. Konkrétní skladba zemí se však mění téměř denně.

Co očekáváte od středoevropského internetového trhu?

Naše cíle jsou stejné jako kdekoli jinde. Být společností, v níž si můžete zakoupit, cokoli potřebujete. K tomu je důležité mít dostatečně široký výběr, poskytovat zákazníkovi komfort a dobrou cenu. Proto neustále hledáme možnosti, jak zvýšit skladovou kapacitu, abychom mohli nabízet více věcí. Stejně tak je důležité dostávat zboží k zákazníkovi rychleji a rychleji. Například ve více než stovce světových velkoměst již nabízíme doručení do jedné hodiny od objednávky.

Stavíte již také robotizované sklady. Znamená to, že budou bez lidí?

Určitě ne. Pokud se podíváte na naše největší robotizované centrum v USA, uvidíte, že v něm pracuje stejné, či dokonce větší množství zaměstnanců jako jinde. Co však roboti mohou zajistit, je minimalizace množství kroků nutných pro vyskladňování. Místo aby šel pracovník k regálu s konkrétním zbožím, robot doručí regál s příslušnou položkou až k němu.

Jak je to v českém skladu?

V Dobrovízi používáme velmi složité algoritmy, které zabezpečují, že se zaměstnanec dostane na správné místo po co nejkratší trase s co nejmenším počtem kroků. Díky tomu, že přesně víme, jak je které zboží velké, pracovník na balicí lince dostane instrukci, do jakého boxu má položku vložit.

Amazon testuje dopravu zásilek z e-shopu pomocí dronů. Jak je jejich využívání daleko?

Máme po celém světě týmy lidí, které řeší, jak drony do logistiky zapojit. Ve Velké Británii na jejich využití spolupracujeme s příslušnými úřady. V Rakousku jsme zase vybudovali malé vývojové centrum pro řízení dronů.

Nebylo ale zatím využívání dronů v e-commerce spíše marketingovou akcí než reálným přelomem v dopravě?

S využíváním dronů se pojí řada neuvěřitelně obtížných problémů. Ale náročné úkoly máme rádi. Kdybychom této cestě nevěřili, tolik bychom do ní všude po světě neinvestovali.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Amazon • VIDEO Michal Nosek, Kryštof Nosek

Proč se Amazon rozhodl nabízet na svém webu také zboží jiných prodejců?

Tomuto konceptu říkáme globální tržiště. Je to výborný mechanismus pro malé a střední firmy i ze zemí typu České republiky získat přístup k zákazníkům po celém světě. Kolem poloviny všech položek, které se přes Amazon prodají, je od třetích stran.

V Česku vyrostly e-shopy, které silně expandují do zahraničí. Vnímáte je jako konkurenty?

Netrávíme moc času sledováním konkurentů. Spíše než na jednotlivé obchody se díváme na celkový objem obchodů uskutečněných přes internet. Navzdory silnému růstu e-commerce je její podíl na celkových tržbách retailu stále malý. To představuje ohromný růstový potenciál pro mnoho firem z nejrůznějších zemí.