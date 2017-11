Nedostatek jídla v KLDR trvá, přibylo represe. Hladomory už ale v zemi nejsou, říká koreanistka | E15.cz

Stačilo málo a česká koreanistka Nina Špitálníková zamířila do severokorejského lágru. Při svých studiích v Pchjongjangu totiž opakovaně porušila pravidla: nejdřív se svezla tamním metrem, pak zamířila do postranních uliček, které mají být pro cizince skryté. Chytila ji ale tajná policie. Co následovalo a jak se nakonec vězení vyhnula? Češka s unikátními zkušenostmi v rozhovoru s Pavlem Štruncem popisuje každodenní život i strasti Severokorejců.