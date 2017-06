Nejméně lžou naše nohy, říká expert na nonverbální komunikaci. Babiš je prý cholerik a predátor | E15.cz

Pracujete v Lucembursku pro některé velké banky. Co to obnáší? A školíte hráče pokeru?

Ty školí někteří mí kolegové. U bank jde o významná obchodní jednání řádově až v miliardách eur. Analýza nonverbální komunikace samozřejmě není jediným kritériem, podle něhož se banka rozhoduje. Podobných posudků dělám pět až šest ročně, jde i o několik interwiev vztahujících se k jednomu kontraktu.

Jak dlouho analýza trvá?

Pokud je rozhovor zhruba třicetiminutový a daného člověka snímají tři kamery, zabere analýza dva až tři týdny.

Jste přímo u takových jednání?

Dostanu jen videozáznam, který neobsahuje zvuk. Je na něm několika kamerami velmi detailně zabraný obličej, ruce, nohy, trup. Záznam vyhodnocuji po úsecích okolo půl sekundy a zaznamenávám, kdy nastala reakce ustrnutí, útěku nebo útoku. Banka si pak analýzu porovná se zvukem a zjistí, jak se dotyčný zachoval při té či oné otázce. A případné pochybnosti o jeho dostatečné bonitě, vlastnictví firmy či kontaktech pak prověří.

Fakticky je jedno, zda analyzuji chování obchodníka nebo člověka podezřelého z vraždy. Metoda je v obou případech stejná, hledá se projev, který znamená ohrožení.

Nonverbální analytiky údajně používají státníci jako Donald Trump nebo Vladimir Putin. Je to tak?

Putin takové odborníky má. Je to dáno i jeho dřívějším působení v KGB, která za CIA nemohla zůstat pozadu. A Trump je má také. Navíc během prezidentské kampaně používal psychometrii. Jde o metodu, která z aktivit uživatelů Facebooku nebo Twitteru umí vyčíst jejich politická očekávání a podle toho se vůči nim chovat. Součástí psychometrie jsou slovní algoritmy, podle nichž se sestavují klíčová slova do sloganů, aby si je lidé podvědomě zapamatovali.

A Trumpovo vystupování? Mám na mysli pevný stisk ruky, pozdvihnutá brada.

Tyto i další jeho nonverbální projevy mají jasně signalizovat dominanci. Občas své protějšky nachytá a skončí to trapasem. Stalo se to nedávno zvolenému francouzskému prezidentu Macronovi, který se snažil vystupovat podobně. Že ale Trumpovi silně stiskl ruku, ještě neznamená, že Francie je silnější než USA.

Doporučil byste psychometrii českým politikům?

Zcela určitě, protože chtějí svá sdělení doručit voličům. Metoda jim obrazně řečeno pomůže vygenerovat správné adresy, směrovací čísla. Jde o to vymyslet stručný, snadno zapamatovatelný program maximálně na stránku formátu A5. Čeští politici si to ale často neuvědomují nebo nechtějí uvědomit.

Myslí si, že čím delší mají programy, tím vypadají odborněji. Pak si ale Lubomír Zaorálek nemůže stěžovat, že ty sociálnědemokratické nikdo nečte.

Co o Zaorálkovi, Andreji Babišovi nebo o Miroslavu Kalouskovi vypovídají jejich nonverbální projevy?

Ukázkovým příkladem je Babiš. Naposledy jsem ho sledoval v televizním duelu s Václavem Klausem mladším. Z chování Babiše je zřejmé, že je cholerik a predátor, který není zvyklý ohlížet se na názory jiných, protože umí jen udílet rozkazy.

To jste poznal z reakcí jeho tváře, končetin, trupu?

Jako politik se snaží své vlastnosti zakrývat, což se mu ale nedaří. Když jeho politický soupeř něco říká, Babiš se dívá na stůl. Neudrží s diskutujícím ani s moderátorem oční kontakt, protože není zvyklý poslouchat nepříjemné názory a věcně jim čelit. Předpokládám, že při mediálních trénincích mu říkají, aby na oponenty neštěkal, nechal je domluvit. Jenže se to stále nenaučil.

Začne útočit, aby zakryl, že mu debata vadí. Má agresivní mimiku, nachyluje se dopředu, dynamicky máchá rukama. Je to obrana útokem.

O Babišovi je známo, že do televizních debat nerad chodí.

Vyhovuje mu komunikace se sympatizanty, kteří mu naslouchají, a sociální sítě, kde nemusí diskutovat vůbec. A když už přijde do televize, zvládá jen velmi tvrdý a často bezhlavý, iracionální útok typu všichni kradou. Útokem přitom zakrývá to, co nechce přiznat. Tedy že si přes kontakty s politickými špičkami přišel v devadesátých letech, podle něj prohnilých, na miliardy. Babiš svou neschopností debaty dokazuje, že je špatný politik.

A Sobotka? Nebo Kalousek?

To jsou ostřílení hráči, kteří se umějí ovládat. Kdybych chtěl, aby místo mozkové kůry začali jako Babiš používat limbický systém, musel bych je zahnat do kouta velmi nepříjemnou, nečekanou otázkou.

Kde má vlastně analýza řeči těla, tedy všech vnějších projevů, které nesdělujeme slovem, kořeny?

Základy položil v sedmdesátých letech známý americký psycholog Paul Ekman, který byl tehdy zaměstnancem CIA. Ať už pro agenty v terénu nebo ty, kteří vedli výslechy, zpracoval základní projevy člověka, aby dokázali odhalit lháře. Anebo z reakcí vyslýchaných alespoň získat vodítka, která by jim pomohla. Ekman popsal přes čtyři desítky projevů lidské tváře a zpracoval systém jejich vyhodnocování. Je dost složitý, protože popisuje na jeden tisíc kombinací práce obličejových svalů.

Co ruce nebo trup?

Ekman měl pokračovatele, kteří zjistili, že projevy tváře nelze oddělovat od reakcí zbytku těla. I když je tvář nejviditelnější a nejčitelnější, už od dětství se ji snažíme ovládat. Není proto úplně spolehlivá. Na řadu tak přišly ruce, nohy a trup. Funguje to tak, že při výslechu klade dotazy zkušený, s daným případem obeznámený vyšetřovatel, zatímco za neprůhledným sklem sleduje vyslýchaného odborník na nonverbální komunikaci. Tuto metodu začala jako první ve větší míře uplatňovat FBI.

Zvládne analytik sledovat všechny projevy a reakce?

Zaměřuje se nejen na obličej, ale hodně i na nohy, které na rozdíl od obličeje, rukou či trupu tolik neovládáme. Naše nohy lžou nejméně, protože na nepříjemné otázky reagují nejspontánněji. To je důvod, proč ve výslechových místnostech nejsou ubrusy.

Proč právě nohy?

Vychází to z limbického systému, takzvaného savčího mozku. Zatímco v šedé mozkové kůře sídlí rozum, uvažování, sebeovládání, pod ní je část mozku utvářená v embryonálním vývoji. Jde o prehistorický mozek, kde je zakódované všechno, na čem bezprostředně závisí náš život.

Můžeme ho nazvat krabičkou poslední záchrany, kde máme prapůvodní, podvědomé instinkty. Použijeme je například v okamžiku, kdy se proti nám řítí auto a my ve zlomku sekundy strhneme volant. Kdyby tyto stresové situace měla zvládat mozková kůra, trvalo by jí násobně déle, než by něco vymyslela a zareagovala.

Takže limbický systém má vliv hlavně na nohy?

Jsou v něm zanesené tři hlavní reakce, na nichž závisel už život neandertálců. Tedy útěk, ustrnutí a útok, které lidem i zvířatům umožňují přežít. Všechny jsou vázané na nohy.

Popište, co všechno lze z tváře, končetin a trupu vyčíst.

Jestli dotyčný mluví pravdu nebo se vykrucuje a něco zastírá, lže. Je to podobné jako u detektoru lži. Nejprve se položí několik referenčních otázek typu: jmenujete se tak a tak, narodil jste se tehdy a tehdy, máte tolik a tolik dětí, aby se naměřily přirozené reakce dotazovaného, při nichž nemá důvod se stresovat. Pak následují méně příjemné otázky a porovnávají se bezprostřední reakce.

Liší se tyto základní reakce u různých etnik?

Neliší, protože vycházejí z limbického systému. Rozdíly jsou jen v kulturních projevech, přesněji řečeno v rozmáchlosti některých gest. Byl jsem ve slumu na jihu Afriky, kde používají úsměv úplně jinak než Evropané nebo Američané.

Žijí ve velice nebezpečném prostředí a roztahují ústa od ucha k uchu, aby tím naznačili, že proti ostatním nic nemají. Kdybychom se na sebe podobně zubili my, vypadalo by to, že jsme vypili příliš mnoho alkoholu.

Zkoumal jsem i projevy lovců ze Sibiře, kteří jsou osm měsíců v roce bez mobilů nebo vysílaček odříznuti od civilizace. Jejich tři základní reakce značící ohrožení jsou úplně stejné jako naše.

Lze odhalit i zkušené lháře?

Je zjištěno, že trvá necelé dvě vteřiny, než mozková kůra ovládne a zklidní limbický systém, který jako první vysílá signál, že něco není v pořádku. Samozřejmě záleží na tréninku. Zkušený pokerový hráč dokáže projevy tváře a těla minimalizovat. Má kamenný výraz a jeho nohy se ani nepohnou.

Jakmile je ale zaklesne o židli nebo je překříží, jde o obrannou reakci ustrnutí. Může to znamenat, že dostal špatnou kartu a začíná blufovat, aby se dostal z nepříjemné situace. Když neandertálec zahlédl v lese zvíře, o němž věděl, že ho nepřemůže, jeho první reakcí bylo ustrnutí, přikrčení.

Dokáže se někdo natolik ovládat, že jeho nonverbální reakce jsou nulové?

Takový případ by znamenal vážnou mentální poruchu, například autismus.