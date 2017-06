O Tibetu se nediskutuje. Čekáme respekt, připomíná obchodní rada čínské ambasády | E15.cz

Obchodní výměna s Čínou stále se rozšiřuje. Nejde jen o finanční obnosy, ale také o příliv čínských turistů. Číňané pokračují ve své obchodní zteči na evropské trhy a aktuálně cílí na větší zapojení českých firem i do tamního trhu. Na semináři v hotelu Pyramida proto lákali potenciální nové vystavovatele na účast na svoji velkou konferenci zaměřenou na sektor služeb. O podobě vzájemných vztahů Česka s Čínou hovořil server E15.cz s obchodním radou čínské ambasády Wangem Jinsongem.

Proč je pro vás propagace veletrhu významná?

Je to velký prostor pro rozvinutí hlubší spolupráce mezi Čínou a Českem. Aby se obchodní výměna ještě více rozšířila, chceme poskytnout naši pomoc a podporu i českým vystavovatelům, v tom je ten smysl. Děláme to tak i u dalších našich mezinárodních veletrhů.

Na semináři se za českou stranu objevilo asi jen 10 až 12 firem. Předpokládám, že vaše cíle byly vyšší. Využíváte i jiných prostředků propagace, než jsou semináře?

Ano, samozřejmě. Zabývá se tím hlavně obchodní oddělení naší ambasády v Praze. Veletrh má také svůj web, zmíněné oddělení též, to má mimo jiné propagaci veletrhu za svoji agendu. Dohodli jsme se také přímo s ambasadory samotného projektu a zástupci českého Institutu české hedvábné stezky, že s nimi budeme udržovat kontakt a šířit informace, které nám předají.

Spolupracují s vámi i některé české státní instituce?

Právě včera naše delegace měla setkání s agenturou CzechInvest s Českou Hospodářskou komorou. Navázali jsme s nimi kontakty a samozřejmě se těšíme i na případnou propagaci cestovního veletrhu.

Mnohokrát v projevech zaznělo spojení přátelství v souvislosti s česko-čínskými vztahy. Není to jen diplomatická floskule, znamená to spojení dnes ještě něco?

Myslím, že ano. Naše spolupráce se velmi rychle rozvíjí, a to na několika úrovních. Váš prezident Miloš Zeman už Čínu v posledních třech letech navštívil několikrát. Čínský prezident Si Ťin-pching do České republiky v roce 2016 pak přijel také. Byla to první návštěva čínského prezidenta v Česku od navázání diplomatických vztahů před 67 lety. Měla historický význam.

Takže co tedy to přátelství znamená?

Právě tato návštěva dostala českou spolupráci na skutečně strategickou úroveň, znamenala počátek strategického partnerství. Pak z pozice obchodního rady také vnímám obrovský zájem od podnikatelů, čínských turistů a vím také o mnoha čínských firmách, které si za poslední tři roky vybraly Českou republiku jako cíl podnikání. Takže samozřejmě jde o přátelství, a to nejenom ve významu vztahu, ale je to hlavně produkt konkrétních výsledků a vzájemné spolupráce.

Mluvíme tu o silném přátelství. Část české společnosti však čas od času vyvěšuje tibetské vlajky a otevřeně vyjadřuje svůj odpor k Číně. Mají tyhle věci nějaký reálný vliv na ekonomicko-politické vztahy obou zemí?

Svět potřebuje různé barvy a my to respektujeme. Na druhé straně, o některých věcech našich jádrových zájmů, jako je suverenita, a tedy i otázek Tchajwanu či Tibetu, se nediskutuje. Stejně jako my respektujeme naše české přátele, tak očekáváme, že i oni budou respektovat nás.

Co se týče možného poškození vzájemných vztahů, může se to bohužel opravdu někdy stát. Dobré politické vztahy jsou totiž základem dobrých vztahů obchodních. Všechny ty úrovně vztahů jsou přece jen vzájemně provázané.