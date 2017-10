Odborníky máme. Jména ale neřeknu, říká šéf ANO Andrej Babiš | E15.cz

Vy jste hodně kritizoval předsedu vlády, že kabinet neřídil, na druhé straně makroekonomické ukazatele by si vláda mohla dát za rámeček. Není to vaše hodnocení moc přísné?

Není. Na vládě, kterou řídí předseda, nemá být normální, že Zaorálek si čte anglické noviny, vedle toho čte Chovanec Hospodářské noviny a baví se s Pelikánem a občas telefonuje, zatímco ostatní neposlouchají, všichni jsou na mobilech. Já si nemyslím, že takhle by měla fungovat vláda.

Podle vládních kolegů jste byl i vy dost často zahleděný do mobilu.

Určitě, to jsem byl. A co tam mám dělat? Když tam pan premiér nechá dva ministry, aby se dohadovali mezi sebou, místo aby jim řekl: Až se domluvíte, tak přijďte. Vždyť ten člověk nemá žádnou autoritu. Výsledky jsou jiná věc. Kdyby všichni sepsali své výsledky tak jako já na 38 stranách, to je moje Bilanční schůzka s premiérem bez premiéra, tak bychom to mohli porovnat. Hlavně pan premiér by měl říct, co dělal.

Kromě toho, že dělal marketing. Kdyby tu vládu někdo řídil, tak by měla ještě lepší výsledky, než má. Mimochodem ty hlavní výsledky byly na ministerstvu financí. Tam jsme vybrali o 235 miliard daní navíc, tam jsme snížili dluh o 73 miliard, tam jsme měli přebytek, tam jsme zavedli věci jako kontrolní hlášení, EET a další, které k těm výsledkům vedly. To neudělal samotný růst.

Vicepremiér Pavel Bělobrádek mi říkal, že nejvíc ho mrzí, že vláda nepohnula s digitalizací a s e-governmentem. Je to i podle vás největší rezerva v působení vlády?

Určitě. A je to dopad rezortismu. Ve vládním IT vyrostly různé byrokratické mechanismy, vnitro mělo jiné systémy, finance zase jiné, takže historicky drží IT firmy státní správu pod krkem. Máme asi sedm tisíc IT systémů, které nikdy nikdo centrálně neřídil, každá IT firma si obsadila nějaké ministerstvo.

Vláda potřebuje centrální autoritu, například tam teď sedí pan Malý (vládní koordinátor digitální agendy – pozn. aut.). Dobře, ale potřebuje jasné krytí od premiéra a měl by být silným partnerem ministrů a měli by ho brát vážně. Mohli si najmout nějakého poradce z Estonska, kde to mají dávno hotové a kde lidi už ani nechodí na úřady. V tomhle směru se opravdu nic neudělalo.

Jak by vypadala vláda, která by fungovala tak, jak si představujete vy?

Nehledejte tam nic zvláštního. Taková vláda fungovala pod Klausem a pod Zemanem. Klaus nesnášel, když někdo neposlouchal, pokud někdo jiný mluvil. To je snad slušnost, že když někdo mluví, tak všichni poslouchají.

Je reálné, že z voleb vzejde akceschopnější kabinet?

To nevím. Záleží na tom, kdo ho sestaví. Kalousek se snaží postavit nějakou vládu tradičních stran. Uvidíme, co řeknou voliči.

Má hnutí ANO dost lidí pro obsazení případných ministerských křesel?

Nejde o hnutí ANO. Hnutí ANO, když bylo ve vládě, tak do ní nominovalo dva nečleny. Nikde není napsané, že ve vládě budou jenom členové hnutí.

Máte konkrétní představu o lidech na klíčová ministerstva? Víte například, kdo by mohl být ministrem financí, pokud vy budete premiérem?

No určitě mám představu, ale neřeknu vám ji. Proč bych vám to říkal?

Bral bych to před volbami jako signál voličům...

Ne. Jasný signál voličům je ten, že bychom chtěli dostat šanci, důvěru k tomu na čtyři roky řídit vládu.

Není ale předpokladem té důvěry, že volič předem tuší, jaké osobnosti se ve vládě objeví?

Budou to odborníci, kteří to umí a kteří se tam okamžitě zorientují. Nebudou dělat politiku. Já jsem neměl na ministerstvu financí žádného člena hnutí ANO. Ani ve státních firmách, které jsem měl pod sebou. My nemáme za sebou armádu členů, jako má ČSSD i KDU, které bychom museli nastrkat na různé posty na ministerstva. Já jsem přišel na finance se dvěma lidmi a se sekretářkou.

Ta odešla a ti dva lidé se nepovedli. Takže teď jsem odešel a nikdo tam po mně nezůstal. Nemám tam armádu straníků. Ať řekne Zaorálek, kolik má na ministerstvu lidí z ČSSD. A Úřad vlády? To je samý socan. Tam se dobře žije za státní peníze. Podle mě je to zbytečné.

Ptám se i kvůli tomu, že se objevují otázky, kdo by za případné vlády hnutí ANO převzal rezort ministerstva vnitra, který vy silně kritizujete.

Ne, já vůbec nepřemýšlím, kdo bude ministr vnitra. Vždyť přece policie je nezávislá. Říká tedy pan Chovanec.

Ano, ale vy ho za to kritizujte a nezávislost přinejmenším některých policistů zpochybňujete.

Já ho ale kritizuju za reformu policie. Tak jako Langer zlikvidoval finanční policii, tak on zlikvidoval ten nezávislý Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Za to ho kritizuju.

Takže ministerstvo vnitra není rezort, na kterém byste při případném sestavování vlády trval.

Já s vámi nechci řešit rezorty. Ať lidi rozhodnou. Já kandiduju na předsedu vlády, chci sestavit nějaký tým, který bude táhnout za jeden provaz a nebude dělat politiku a nějaké kšefty.

Přece jen se ještě jednou zeptám, zda by nebylo pro voliče transparentnější, pokud byste do voleb vedl rovnou ten tým možných ministrů.

Já jsem nejtransparentnější politik. Jsem jediný politik, který ukázal dvacet let daňových přiznání. Ať to ukážou všichni. Ať ukážou daňová přiznání, ale ta skutečná pro Finanční správu. Ani jeden z nich to neukázal.

Spíš jsem mluvil o tom, že pokud budu volit dejme tomu ČSSD, mám jistou představu, jací lidé si sednou na ministerstva, pokud strana uspěje.

A jak to víte? Vy víte, kdo bude vládnout v sociální demokracii po volbách?

To nevím, ale ta strana mi dává alespoň nějakou představu.

Jakou představu? Že tam bude Zaorálek? Vždyť ho popraví. Zaorálek, když neuspěje, tak ho ta strana popraví. Ale zatím to nevypadá, že by hnutí ANO popravilo Babiše. I když může se to stát.

No, úplně vyloučit nemůžete nic.

Ale já jsem v úplně jiné pozici než tihle pánové, kteří jsou zoufalci a musejí zůstat v té politice. Protože když nebudou v politice, tak co by dělali? Budou dělat nějaké asistenty u těch kmotrů, kteří je řídí?

Pojďme se přesunout ke sporu o lithium...

To není spor, to je sprostá krádež.

Právě. Chtěl jsem se zrovna zeptat, jestli v té vášnivosti debaty přece jenom nehraje roli předvolební období.

Jaké předvolební období? Vy jste taky daňový poplatník. Vy nevnímáte to, co udělal pan Havlíček? Že podepsal memorandum, nechápu proč, s australskou firmou, která drze na svých webových stránkách říká, že jí patří české lithium? Proč to nebylo na vládě?

Podpis memoranda byl plánován delší dobu a věděl o tom minimálně ministr Brabec...

Nebyl. Není to pravda.

Ten dopis od kolegy Brabce, který ukazuje pan ministr Havlíček, je falešný?

Ten dopis odešel datovou schránkou bez toho, aby to Brabec podepsal. Proč s tím Havlíček přišel teď a proč právě tahle australská firma? Když licence na průzkum má pět firem? A proč to pan Havlíček nezadal Diamu?

Proč to nemají těžit Češi? Že prý lithium vytěží Australané, ale zůstane v Česku. Co to je za blbost? Tady je nějaký spotřebič lithia? Není. Mají to vytěžit Češi a vyvézt ven. A má to zůstat v českých rukou. A ne nějakým Australanům.

V memorandu se píše o podpoře těžby a zpracování lithia v rámci ČR až po finální výrobek. To je podle vás nesmysl?

To neexistuje, na to tady není kapacita. Tenhle pán to napsal hezky, že to není „rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru ani povolení k těžbě. Je to poukázka na výpalné. Na dobývání miliardové renty v mezinárodní arbitráži“. (Jedná se o citaci z analýzy Martina Kunšteka otištěné na webu Novarepublika.cz – pozn. aut.) Nemluvě o tom, že zástupce těžařů Richard Pavlík je člověk, který dlouho dělá s Bakalou.

Chodil na stejnou školu, dělal v OKD i v NWR. Zase náš pan Bakala, který vytuneloval OKD za pomoci ČSSD? To nejsou náhody. Mě skutečně zajímá, proč se tady někdo na poslední chvíli snaží loupit. A vás by to mělo zajímat taky, pane. Asi platíte daně.

Platím, ale nerad.

Ale vy píšete jenom o Čapím hnízdě, to je nejdůležitější v historii naší země.

Čímž se dostáváme k dalšímu tématu. Vy jste převzal usnesení o zahájení trestního stíhání a podal jste stížnost.

To přece víme všichni, ne?

Ano. Uvádíte v té stížnosti nějaké nové skutečnosti?

Já už jsem k Čapímu hnízdu řekl všechno, co jsem měl říct. Je to umělá konstrukce pana Nevtípila, který to asi nedostal náhodou. Obvinil moji ženu, přitom nebyla ani na policii. Jednoznačně je to kauza, která má ovlivnit volby. To je všechno, co k tomu můžu říct.

Důvěřujete předvolebním průzkumům?

Ne. My máme vlastní průzkumy.

Vycházejí jinak než ty, které vidíte v médiích?

Vycházejí nám níž.

Jaký čekáte výsledek?

To vám nebudu říkat. Já doufám, že nám lidi dají maximum, abychom postavili vládu my, a ne Kalousek svou vládu tradičních stran.

Hnutí ANO se rozešlo s europoslancem Pavlem Teličkou, máte už nějaké jiné jméno experta na zahraniční politiku?

Zahraniční politiku má dělat hlavně premiér. Jenže když nemluví anglicky, tak to může dělat těžko. Když máte večeři s generálním tajemníkem NATO a je tam osm lidí a za vámi stojí tlumočník, tak je to trapné.

Vy se ze spousty důvodů vymezujete vůči tradičním stranám. Vyčítáte voličům, že nevidí ty věci, na které upozorňujete, takže tradiční strany mají v součtu pořád dost solidní podporu?

Mají podporu, protože tady máme i nějaké novináře, kteří s nimi žijí v symbióze od revoluce. No a samozřejmě máme tady veřejnoprávní média, která řídí nějaké „nezávislé“ rady, ale lidi by měli vědět, kdo ty rady zvolil – ti tradiční politici.

Takže pokud se opakují ty lži o mně, a proto jsem si udělal web MůjDemagog, kde je 21 lží, pokud se tady stále řeší Čapí hnízdo, tak potom samozřejmě jsou lidé pod vlivem a zapomínají.

Poslední, trochu americká otázka. Dokázal byste říct něco dobrého o Miroslavu Kalouskovi?

Miroslav Kalousek je určitě velice zdatný rétor, to umí skvěle. Umí skvěle lhát. No a je tam 27 let. Bylo by zajímavé, kdyby dal majetkové a daňové přiznání.