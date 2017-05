Pojištění aut nám pouští žilou, musíme upravit tvorbu cen, přiznává šéf Uniqy Martin Žáček | E15.cz

Řada velkých pojišťoven loni vydělala méně navzdory tomu, že hospodářství zažívalo růst. V čem tedy spočívá největší problém byznysu?

Největší problém je v oblasti výnosů z finančního umístění, které neustále klesají. Pojišťovny jako přiměřeně konzervativní instituce měly v portfoliích dluhopisy nakoupené před řadou let, které měly vysoko úročené kupony. Tato aktiva jsou postupně nahrazována novými s podstatně nižším výnosem. To má v důsledku velmi negativní vliv na hospodářský výsledek.

Jak se na hospodaření odráží prostředí nízkých úrokových sazeb?

Velmi silně, a to zejména u životních pojišťoven, které mají stará portfolia kapitálového životního pojištění s vysokým garantovaným zúročením. Pojišťovny nemají dostatečně úročená aktiva, a musejí tak tvořit rezervy na jejich nedostatečnou výnosnost. To se přímo odráží v hospodářském výsledku.

Jednou z mála cest, jak vylepšit byznys, může být úspora nákladů. Je ještě kam jít?

Náš segment se tím zabývá průběžně, není to nic nového, co by bylo nyní na stole. Pojišťovny v minulých letech snížily administrativní náklady na provoz, využívá se digitalizace a biometrické podepisování smluv se stalo běžnou záležitostí. Pojišťovny mají z velké části již zcela bezpapírový provoz. Technický pokrok zásadně pomáhá, ale prostor je limitovaný zejména s ohledem na růst personálních nákladů.

Jak se pojišťovnictví promění během příštích několika let?

Více pojištění a poradenství bude probíhat on-line nebo formou chatu, bude nutná změna produktů, která bude reagovat jak na změněnou demografickou situaci, tak na technologický vývoj. Vlivem demografie se podstatně zmenšuje dosavadní hlavní přirozená cílová skupina pojistných produktů pro věk 20 až 45 let.

Moderní technologie také mají a budou mít čím dál více své místo, nicméně nelze předpokládat, že by zcela změnily tvář pojišťovnictví, které bude stále hlavně o osobním kontaktu a poradenství, zejména u složitějších produktů. Technologie ale budou stále více opanovávat poprodejní servis pro zákazníka.

Hodláte zavést do byznysu pokročilé technologie?

Zavádíme je průběžně, v pojistné technice je to například všestranná asistence pro motoristy s počítáním pojistného podle nájezdu kilometrů, v back office pojišťovny je zavedeno digitální zpracování a v terénu biometrické podpisy smluv. Při některých obhlídkách nemovitostí využíváme i drony, klienti mají k dispozici on-line sledování procesu vyřízení škody, zákaznický portál, aplikaci na smartphonech.

Díky technologiím jsme schopni některé škody na majetku a z havarijního pojištění zpracovat expresně a vyplatit v řádu desítek minut. A samozřejmě pracujeme s detailní a hlubokou segmentací pro spravedlivé nastavení pojistného, zde se uplatňují big data.

Mění se v některých segmentech oboru trendově škodovost?

Roste zejména v pojištění motorových vozidel, obecně roste tlak na ceny oprav. Z povinného ručení se hradí stále vyšší náklady na odškodnění škod na zdraví a nemajetkové újmy. Nárůst je zde poměrně dramatický v řádu vyšších desítek procent až násobcích a pojišťovny musejí reagovat odpovídající úpravou cenotvorby.