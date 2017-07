Škoda Auto: Kartelová aféra může dopadnout i na českou automobilku, myslí si publicista | E15.cz

Skandál s kartelovými dohodami, kterému čelí německé automobilky a už ho řeší i Evropská komise, může poškodit i mladoboleslavskou Škodu Auto. Pokuta, kterou by totiž mohl dostat její německý majitel Volkswagen, by se pak podle šéfredaktora serveru Autoweek.cz Vladimíra Rybeckého dotkla také českého výrobce automobilů. Pověst škodovky prý ale aféra patrně nepoškodí.

Jaký dopad bude mít aféra s kartelovými dohodami na německý automobilový průmysl?

Zatím je předčasné předjímat důsledky, protože dosud nepadla konkrétní obvinění. Každopádně tato aféra znamená další velké poškození pověsti německého automobilového průmyslu a výrazné oslabení jeho pozice při probíhajících a připravovaných jednáních o budoucích předpisech týkajících se dalšího zpřísnění limitů emisí a o připravované podobě mobility v Evropě.

Je otázkou, jak daleko bude Spolková vláda ochotna nechat zajít toto další poškození pověsti nejvýznamnějšího průmyslového odvětví země. Síla německého automobilového průmyslu vychází z toho, že za vyšší kvalitu mohou německé značky požadovat podstatně vyšší cenu.

Díky tomu mají vyšší míru zisku a více peněz na investice do vývoje nových technologií. Přibývající aféry německých automobilek by toto jejich výjimečné postavení mohly oslabit.

Nemůže se skandál dotknout i Škody Auto? Neutrpí její pověst?

V extrémním případě mohou dostat německé společnosti pokutu ve výši 10 procent obratu. Volkswagen měla v roce 2016 obrat ve výši 217 miliard eur. Maximální pokuta by tedy byla srovnatelná s náklady na aféru dieselgate. To by sice nebylo likvidační, ale mělo by to velmi vážné důsledky právě na budoucí investice. To by se pak samozřejmě dotklo i Škody Auto.

Domnívám se ale, že postih v tomto případě nemá smysl - vždyť šlo o to, že technici německých automobilek vzájemnou spoluprací hledali cesty, jak co nejefektivněji splnit předpisy a najít to nejvýhodnější technické řešení v zájmu jejich zákazníků, ale v podstatě i životního prostředí. A pokud jde o pověst Škody Auto, ta újmu neutrpí. Této značky se aféra netýká.

Může podle vás docházet k podobným dohodám i v České republice?

V České republice má pouze Škoda Auto vlastní vývoj, který je samozřejmě propojen s vývojem v rámci koncernu Volkswagen. Nákup komponent je součástí nákupní strategie celého koncernu. Hyundai Motor Manufacturing Czech a Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech jsou jen výrobní závody.

Kartelové dohody uvedeného typu v rámci automobilového průmyslu České republiky tedy nejsou možné.