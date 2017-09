Praha je na kole geniálně průjezdná, říká Jakub Ditrich z bikesharingu Ofo | E15.cz

Co očekáváte v následujícím roce od příchodu Ofo na trh?

Doufám, že to bude znamenat to stejné, jako v ostatních městech, kde se bikesharing rozmohl. Příkladem může být například služba Vélib v Paříži, která během 12 let dokázala z města, které s cyklisty nepočítá, udělat město, kde se na kole jezdí perfektně.

Tehdy tam vznikl ještě systém stanicového bikesharingu, který je dostatečně levný na to, ho občané začali využívat. Primárně to byl systém pro místní, a až poté pro turisty. A to v Praze stále nemáme. Každá radnice vám řekne, že neexistuje po podobných systémech poptávka. Přitom v Praze je spousta lidí, kteří kolo mají, například silniční nebo horské, ale po Praze s ním raději nejezdí. Díky přítomnosti kol přímo ve městě by se však situace mohla změnit.

Myslíte si tedy, že Praha není přívětivá k cyklistům?

Praha je na kole geniálně průjezdná, na elektrokole ještě více. Proto také počítáme s tím, že v další fázi nabídneme právě elektrokola. Záleží to ale samozřejmě na tom, jak se budou uživatelé v rámci pilotního projektu ke kolům chovat, přeci jen je to významná investice. A ve chvíli, kdy zde bude větší vandalizace, tak si to možná investoři rozmyslí. Zatím ale vidíme v elektrokolech potenciál.

Kde vidíte hranici rentability projektu?

Víme, že v centru a širším centru je možné v budoucnu poskytnout až čtyři tisíce kol. Je to výpočet, který podobně funguje v jiných městech. Bližší kalkulační rámec nemám, dá se ale říct, že pokud si jedno kolo někdo půjčí minimálně 3,5krát denně, tak je to služba, která sama sebe uživí.

V zahraničí je problém například s odkládáním kol na ulici, je to jedna z věcí, kterou by chtěl magistrát regulovat. Jak se k tomu stavíte?

Bezstanicový bikesharing má to kouzlo, že kola jsou k dispozici tam, kde ho jeden odloží a druhý si vezme. V případě, kdy by to vytvářelo určitý dopravní problém, tak má smysl, aby se vytvářely některé virtuální stojany. S tímto způsobem Ofo pracuje například v Singapuru. Musí to být ale body, které od sebe nejsou vzdálené více než 100 metrů od sebe. Poté už se motivace uživatele použít službu snižuje.