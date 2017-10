Pro můj byznys je jedno, kdo je prezidentem, říká spoluvlastník Arca Capital Velič | E15.cz

Před třemi lety jste se stal partnerem Arca Capital. Co se pro vás změnilo?

Tak kancelář větší nemám. Z mého pohledu se nic zásadního nezměnilo. Vztahy mezi mnou, druhým jmenovaným partnerem Henrichem Kišem a existujícími akcionáři byly už tehdy vnímány jako partnerské. Chápu to jako ohodnocení práce, kterou jsem pro skupinu vykonal, a budoucího přínosu, který by měla finanční část skupiny Arca Capital v příštích pěti letech dosáhnout.

Daří se vám plnit plány?

Je to lepší, než jsem v minulosti představil existujícím akcionářům.

Jak se letos skupině daří?

Letošní rok bude velmi podobný tomu předcházejícímu, kdy jsme se bavili o čistém zisku okolo dvaceti třiceti milionů eur. Velmi těžko se to však měří, protože pokud nedokončíte prodej třetí straně, tak můžete majetkové hodnoty jen odhadovat. Spoustu věcí do té doby nevíme. V posledních dvou třech letech jsme neuskutečnili žádné prodeje kromě takzvaného opportunity byznysu (investice využívající okamžité příležitosti na trhu, pozn. aut.).

Která část byznysu je hlavním tahounem hospodaření skupiny?

Je to rovnoměrně rozložené. Opportunity byznys je záležitost okamžitého rozhodnutí, co se podaří výhodně koupit na trhu. Představuje to čtyřicet padesát procent ze zisků, které skupina generuje. Naproti tomu věci dlouhodobějšího charakteru zakládají na to, že zisky budou násobně vyšší a dlouhodobě udržitelné. Zda budeme něco prodávat třetím stranám, není vůbec předmětem kalkulací – ať už se to týká nebankovní společnosti, inkasní agentury nebo například personálních agentur.

Chcete tyto investice držet dlouhodobě?

Ano. Je to plánováno jako dlouhodobý zdroj cash flow, ale samozřejmě se dá prodat všechno.

V minulém roce jste koupili personální agentury. Jaké máte v této oblasti plány?

Nyní je slučujeme. Máme už tři a o nákupu dalších čtyř intenzivně jednáme. Z toho možná dvě investice uzavřeme na přelomu roku nebo po jeho začátku, další dvě bychom chtěli mít během prvního čtvrtletí. Pokud se to podaří, mohli bychom mít dohromady okolo pětadvaceti tisíc agenturních zaměstnanců.

A nyní jich je kolik?

Bavíme se o přibližně deseti a půl tisíce zaměstnanců.

Co vás láká na personálních agenturách?

Agenturní zaměstnanci a agentury dočasného zaměstnávání jsou standardní byznys model, který je funkční v zemích Beneluxu a ve Francii, kde podíl agenturních zaměstnanců je 25 až 30 procent. Na Slovensku a v Česku je to zlomek. Agenturních zaměstnanců je v rámci Česka a Slovenska celkem okolo 220 tisíc. Zahraniční podniky, které sem přicházejí, jsou přitom zvyklé si najímat pracovní sílu v této podobě, protože dokážou pružněji reagovat na objem zakázek.

Nahrává vám i nedostatek kvalifikované pracovní síly na trhu?

Nejde už jen o nedostatek kvalifikované pracovní síly, ale o pracovní sílu jako takovou. Je to pro nás příležitost, abychom zkonsolidovali trh a možná trochu zatlačili na marže v byznysu. Je za tím i dlouhodobý strategický koncept. Demografická křivka je neúprosná jak v Česku, tak na Slovensku. Jednoduše za nějakou dobu nebude dostatek zaměstnanců. A ten časový horizont je už viditelný, bavíme se o pěti, možná deseti letech. Můžeme se bavit o robotizaci, ale ta rovněž potřebuje čas a do té doby bude nutné využívat zlaté české ručičky a nejen české, ale jakékoliv.

Chcete získávat pracovníky ze zahraničí?

Máme už nyní agenturní zaměstnance z Balkánu, nějakou část z Ukrajiny a řešíme Vietnam.

Není složité získávat zaměstnance ze zahraničí?

Potřebujete 34 týdnů, abyste dostali zaměstnance z Ukrajiny do pracovního procesu v České republice nebo na Slovensku. To je skutečně dlouhá doba. Snažíme se to řešit i na úrovni vlády. Přísliby jsou ovšem různé, ale řešení zatím žádné. Možná kvůli volbám.

Zmínil jste volby. Lidé z Arca Capital se politicky angažují. Ovlivňuje to byznys?

Nemá to na nás žádný vliv.

Hlavní akcionář skupiny Pavol Krúpa se sešel s prezidentem Milošem Zemanem, který rozděluje českou společnost. Nesetkáváte se s nějakými reakcemi?

Z pohledu Paľova cílení v rámci opportunity byznysu je podstatné, aby byl v kontaktu s důležitými lidmi na politické scéně. A s lidmi, kteří definují veřejné mínění. Pro mou část byznysu, jenž je strategický a finanční, je v zásadě jedno, kdo je prezidentem.

Nevnímá většina lidí skupinu Arca Capital jako nájezdníky? V současnosti hlavně kvůli útokům na finančníka Zdeňka Bakalu.

Opportunity byznys představuje možná deset procent všech aktivit skupiny Arca Capital. O toto vnímání se zasloužil nejen můj partner, ale i média. Určitě se lépe píše o tom, že Arca Capital organizovala manifestaci v Ženevě, než o tom, že skupina vytvořila dalších 1500 nových pracovních míst. Naše vnímání jako nájezdníků jsme si ovšem trochu zavinili i sami, protože jsme méně prezentovali náš standardní byznys, který se rozvíjí.

Co je v současnosti vaší prioritou?

Mám na starosti finanční část Arca Capital, ale i některé private equity projekty a reality.

Oznámili jste, že koupíte Wiener Privatbank. Proč jste se rozhodli koupit rakouskou privátní banku?

Nebyly na česko-slovenském trhu příležitosti? Nebyly. Naším zájmem nebylo kupovat velkou banku, ale spíš menší, která má potenciál dalšího rozvoje. Wiener Privatbank je spíš menší banka, její jméno je marketingově dobře uchopitelné v českém i slovenském prostředí.

Jaké máte s bankou záměry?

Musíme získat povolení od rakouského regulátora ke vstupu do Wiener Privatbank. Dalším krokem je pak vybudovat pobočku v Praze a v Bratislavě. Zaměřovat se budeme na privátní klientelu a menší korporátní instituce, které neřeší tolik platební styk, ale spíš aktivity směrem k investiční platformě. Vedle toho dokončujeme platební instituci, což je fintechová záležitost, aby v úzké spolupráci s pobočkou Wiener Privatbank dokázala obsloužit i retailového klienta.

Co bude platební instituce dělat?

Provádět platební příkazy a forexy. Úvěrové financování v případě retailu by měl zajišťovat nebankovní poskytovatel úvěrů Silverside.

Nevytváří Arca bankovní skupinu, když chcete přes banku přikrýt platební instituci a spolupracovat s nebankovním poskytovatelem úvěrů?

Ano, vytvoříme nějakou bankovní podskupinu v rámci Arca Capital. Postupně nasadíme jednotlivé části již s myšlenkou postupného propojení.

Zmínil jste investice do realit. Co v této oblasti připravujete?

V rámci Real estate fondu, který spravuje společnost Redside, máme 70 tisíc metrů čtverečních administrativních ploch a zhruba 220 tisíc metrů obchodních ploch. Kromě toho připravujeme výstavbu bytových domů a máme u Prahy pozemkové projekty, kde chceme řešit zasíťování a následný prodej pro individuální bytovou výstavbu. V Praze dále připravujeme dva projekty apartmánového bydlení v turisticky atraktivních částech, které budou určeny na pronájem.

Kde chcete v Praze stavět?

Jde o rekonstrukci starých historických budov. Jedna je na Malé Straně v ulici Thunovská, zde bychom měli začít s rekonstrukcí.

O jak velkou investici půjde?

Kupní cena byla 150 milionů a rekonstrukce bude stát sto milionů. Celkem jde o čtvrt miliardy.

Nebojíte se investovat do realit, když trh už může být přehřátý?

Na Slovensku připravujeme výstavbu řádově tisícovky bytů. Bratislava se dynamicky rozvíjí, možná dynamičtěji než Praha.

Developerská aktivita je zde cítit na každém kroku, ať se to týká kanceláří nebo bytových celků. Když srovnáme, kolik bytů je v západních zemích na počet obyvatel a kolik je v Bratislavě, tak mi vychází, že v Bratislavě stále chybí 55 tisíc bytů. Naše tisícovka se tak jistě „ztratí“.

Sháníte tipy na vhodné investice? Předplatitelé E15 Premium mají možnost využít investiční poradnu >>>



Nejsou už ale ceny příliš vysoko?

Trh se chová logičtěji, než se choval v předkrizovém období 2004 až 2007. Klienti důsledně dbají na to, aby základní benefit v podobě lokality byl naplněný. Bratislava je navíc stále pod cenovými úrovněmi z předkrizového období.

Ceny jednopokojových a dvoupokojových bytů jsou deset procent od maxim, která byla evidována v letech 2007 a 2008. Od té doby se ceny zvýšily, takže prostor tady stále je.

Čeho se týkají private equity projekty?

V rámci česko-slovenského trhu se bavíme o personálních agenturách. K tomu realizuji síť dělnických ubytoven. V současnosti ovládáme šest tisíc lůžek. To souvisí s tím, že chceme získat zaměstnance mimo Českou republiku a Slovensko. Zároveň budujeme koncept Arca Automotive Holding.

Dá se odhadnout, jaká je hodnota skupiny Arca Capital?

Nevím, jestli je to sto, dvě stě nebo pět set milionů eur.

Nezajímá vás to, když jste pětinový akcionář?

Bude mě to zajímat za pět let, až dobudujeme všechny aktivity, které se ke skupině vážou. Když rozjedeme nebankovního poskytovatele úvěrů Silverside v České republice, na Slovensku a případně ve Vietnamu, tak může mít za tři až pět let hodnotu tři sta až čtyři sta milionů eur. A to je jen jedna část, která je sice zajímavá, ale není to gros skupiny. Nebankovní instituce je navázaná na bankovní dům.

Kolik a jakou hodnotu bude reprezentovat banka po dobudování pobočky v Česku a na Slovensku nevím. Jsme v procesu výstavby finanční, ale i nefinanční části skupiny, takže dokážu spočítat hodnotu v daném čase. Ale určitě to není částka, za kterou bych byl ochoten se skupiny Arca vzdát.