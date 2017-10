Ředitel nemusí mít vlastní honosnou kancelář, říká Jiří Tourek z Philips Lighting | E15.cz

V české centrále Philips uzavřené kanceláře nejsou. Není zde zasedací pořádek a své stálé pracovní místo nemá ani ředitel. Firma prosazuje názor, že v kanceláři se mají lidé potkávat a sdílet informace, tvrdí obchodní ředitel Philips Lighting Jiří Tourek. Společnost se svými kancelářemi vstoupila do soutěže CBRE Zasedačka roku zaměřené právě na pracovní prostředí.

Philips Lighting je v oblasti kanceláří inovativní. Například ani ředitel nemá svou vlastní kancelář. Jak se v takovém prostředí pracuje?

V roce 2014 jsme se přestěhovali. Opustili jsme vlastní budovu na Stodůlkách, kterou Philips sám navrhl, takže zpočátku nikdo příliš nevěřil, že stěhování zrealizujeme. Z klasických kanceláří a uzavřeného prostoru jsme se přesunuli do otevřeného, který je ovšem o třetinu menší.

Svou kancelář u nás nemá nikdo. Týká se to každého zaměstnance, takže i ředitele, který je v konečném důsledku také jen zaměstnanec. Padly tedy dávné předpoklady, že se ředitel musí obklopit pevností v podobě vlastní honosné kanceláře. Dnes ředitel sedí tam, kde je ho potřeba. Nemá nejen kancelář, ale ani vlastní stálé místo k práci.

Jednání se zaměstnanci probíhají v zasedacích místnostech či focus roomech, nejsem za barikádou papírů a ředitelským stolem, ale bavíme se z očí do očí. Je to přínosné a mně to vyhovuje.

Vaše kanceláře ale nejsou klasické open-space.

Nazýváme je activity-based workplace. Nejsou to stoly a židle oddělené paravány, ale prostor je rozdělen na zóny. Zaměstnanci si mohou každý den vybrat své místo. Pracují v místnostech, kde se normálně povídá a telefonuje. Když se potřebují soustředit, můžou využít quiet roomy, kde se netelefonuje ani nahlas nehovoří. Pro kreativní práci využíváme chill-out zóny nebo barovou zónu uprostřed firmy, kde se lidé více uvolní a lépe se komunikuje.

Analyzovali jste, jaký má nové prostředí na zaměstnance vliv?

Zkoumali jsme spokojenost formou dotazníků, a to jak před stěhováním, tak i v několika intervalech po stěhování. Spokojenost měla jasně rostoucí tendenci. Lidem se líbí nové pojetí prostoru i nová pulzující lokalita. Dnes by se do původní budovy nikdo vracet nechtěl.

Pozitivní vliv se projevuje i v náboru nových zaměstnanců, pro které hraje velkou roli pracovní prostředí. V Praze je téměř nulová nezaměstnanost, takže kanceláře, které ukazují firemní kulturu, jsou při náboru důležité. Jsme rádi, že i díky pracovnímu prostředí k nám přicházejí kvalitní kandidáti.

Vypadají všechny evropské centrály Philips stejně nebo existují rozdíly?

Určitý manuál existuje. Záleží ale, co si z něho každá centrála odnese. Společné je sdílení prostoru, klasické kanceláře i v jiných centrálách nenajdete. Rozdíly ale existují. Například v polské kanceláři je prostor rozdělen na zóny, ve kterých sedí pracovníci marketingu, jinde logistiky a jinde další. U nás si může kdokoliv sednout kamkoli.

Jaké další benefity zaměstnancům nabízíte?

Prosazujeme rovnováhu mezi prací a volným časem. Záměrně neříkám propojení, protože nechceme, aby naši zaměstnanci ve volném čase pracovali. Největším benefitem je práce z domova nebo přesněji práce odkudkoli. Nejen z domova, ale třeba z chalupy.

Já chodím do práce, abych se potkával a komunikoval s lidmi. Administrativu, psaní nebo počítání můžu udělat doma.

Vnímání benefitů se také mění, práce z domova je populární. Fotbálek v kuchyňce už nestačí.

Samozřejmě. Takové místo je hezké na fotkách, ale reálně je to pak prázdné místo.

Před pár lety se obecně za benefity považovaly notebook a mobil. Dnes se vnímání benefitů posunulo k flexibilnímu využití času, být v kanceláři co nejméně a dělat tam jen to podstatné.

Některé firmy nabízí třeba posilovnu nebo organizují volnočasové aktivity. Nabízíte i vy něco podobného?

Volný čas zaměstnancům neorganizujeme. Lidé se ale v novém prostředí potkávají a poznávají, kdo má jaké zájmy. Ty je pak spojují. Potkávají se spolu i po práci, takže společné aktivity vznikají zdola. Naši zaměstnanci si sami založili několik sportovních týmů.

Ve Philips Lighting se zaměřujete i na detaily, třeba jak barva osvětlení ovlivňuje prostor. Je to opravdu tak důležité?

Světlo má na zdraví, výkonnost i spokojenost člověka velký vliv. Od prehistorie jsme byli zvyklí žít venku pod přirozeným světlem, dnes trávíme velkou část dne v uzavřených prostorách a pod umělým světlem. Intenzita i barva světla se po celý den mění, a tak by to mělo být i v kancelářích.

Například ve skandinávských zemích, se nedostatek denního, přirozeného světla, kterého je tam nedostatek, snaží dohnat právě inteligentním osvětlením.

Jak myslíte, že budou kanceláře vypadat za deset let?

Vývoj jde neskutečně dopředu, rychlost změn je exponenciální. Myslím, že trendy budou postupovat směrem k hotelovým kancelářím, sdíleným prostorám a také k práci odkudkoli - z kaváren, z domova nebo třeba od moře. To už dnes díky technologiím zvládneme.

Kancelář bude místo, kde se lidé budou fyzicky potkávat a sdílet emoce, to totiž technologie neumožňuje. Signály toho, kam se kancelářská výstavba přesune, jsou například hub centra. Kancelář se bude stále více měnit v místo, kde člověk chce být, ne kde musí být.