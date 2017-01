Rozhovor s ředitelkou závodu LEGO: Češi mají podobný smysl pro humor jako Dánové

Velmi dobře, zjistila jsem, že Češi mají podobný smysl pro humor jako Dánové. Některým lidem připadá trochu hrubý a v Česku je to občas podobné, myslím v tom nejlepším slova smyslu. Takže je jednoduché normálně se pobavit a s Čechy je jednoduché vyjít. Třeba v Číně jsem musela být hrozně opatrná. Někdy jsem byla "tak moc vtipná" (směje se) a přitom jsem ale tolik lidí nevědomky urazila.

Odlišuje se nějak trh v Česku od těch ostatních?

Nemyslím si, že se trh v Česku nějak liší od toho tradičního evropského, jako jsou severské země, země Beneluxu nebo Velká Británie. Já jsem odpovědná za provoz, nicméně ta dynamika se od zbytku Evropy neliší. Česko je trh, kde dochází k silnému růstu a velkému zájmu ze strany zákazníků. Spotřebitelé produkty LEGO dobře znají. To je také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli do Česka umístit továrnu. Podle našich principů chceme být blízko trhu, a proto pro nás byla Česká republika před 17 lety jasnou volbou. Považujeme to za prostředí, na které se z Dánska můžeme spolehnout.

V Česku produkujete LEGO pro všechny evropské země?

Společně s továrnami v dánském Billundu a v maďarské Nyíregyháze zásobujeme všechny evropské země a také region zvaný MEA – tedy Blízký východ a Afriku. Jde odsud i zboží pro asijské trhy. Česko zásobuje zhruba polovinu globálního trhu. Postavili jsme továrnu v Číně, která bude zásobovat asijský trh, ale zatím Česko zásobuje i Asii.

Kolik vyrobí český závod za den kostiček?

Denně nám projdou pod rukama miliony kostek. Je nutné tedy zdůraznit, že my je tady nevytváříme, ty kostky k nám přijdou z Billundu v Dánsku. To znamená, že my je rozdělíme a LEGO minifigurky odekorujeme/ozdobíme, pak je shromáždíme a potom se mohou posunout do další fáze, což je předbalení – to znamená, že je třídíme do plastových pytlíků a pak do krabic. Jsou to denně miliony kousků, které zdobíme.