Růst minimální mzdy? Platy zvýší jen rostoucí produktivita práce, říká ekonom Stroukal

Minimální mzda je od začátku letošního roku stanovena na 11 tisíc korun. V poměrně krátké době došlo k jejímu výraznému zvýšení, ještě v loňském roce byla na úrovni 9 900 korun.

Vláda argumentuje tím, že práce musí být atraktivnější než pobírání sociálních dávek.

Minimální mzda může ale podle některých ekonomů nezaměstnanost ještě zvýšit, snižuje totiž šance na zaměstnání nejméně kvalifikovaných uchazečů na trhu práce.

Minimální mzda je mnohými ekonomy považována také za příčinu strnulostí pracovní trh. Možná nebezpečí s minimální mzdou spojených zmiňuje i jedna ze základních ekonomických učebnic Gregoryho Mankiwa.

„Člověk nemusí být profesorem ekonomie, aby tušil, že minimální mzda zvyšuje nezaměstnanost a prodlužuje průměrnou dobu v ní,“ říká ekonom z Vysoké školy ekonomické Dominik Stroukal. Minimální mzda se podle něj nedotýká každého stejně, nejvíce má dotýkat nejméně kvalifikovaných.

„Mzdy vždycky určuje trh, stát neumí přikázat zaměstnavatelům, aby platili lidem danou mzdu, pokud se zaměstnavateli daný zaměstnanec za minimální mzdu nevyplatí. Není povinnost dávat lidem alespoň tuto mzdu, ale zákaz dávat mzdu nižší, tedy efektivně jde o zákaz zaměstnávat nejméně kvalifikované lidi,“ pokračuje Stroukal.

„Naštěstí je český zákoník práce ještě stále natolik pružný, že je možné tyto lidi zaměstnat na jiné druhy kontraktů. Tam bych se změn obával mnohem více,“ dodává.

Pokud se mají platy skutečně plošně zvyšovat, je podle ekonoma třeba obsáhlejších reforem než jednorázových zvýšení minimální mzdy. Důležitý je nárůst produktivity práce.

„Jediné, co dokáže zvýšit platy a zároveň nezvyšovat nezaměstnanost je růst poptávky po práci, že firmy budou chtít najímat více lidí. To se děje přirozeně, když roste produktivita práce, zjednodušuje se najímání a snižují se povinné odvody a daně. Žádná magická zkratka neexistuje. Kéž by šlo zákonem přikázat prosperitu,“ dodává Stroukal.