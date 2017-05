S auty po českých fotbalistech jezdí Němci, říká šéfka AAA Auto Karolína Topolová | E15.cz

Síť autobazarů AAA Auto je asi největším kupcem nových vozů v Česku. Ročně jich nakoupí kolem 1500, zapůjčí je fotbalovým klubům a poté prodá přes svou Mototechnu. Část z nich jde na export, nejvíce do Německa. Podle šéfky společnosti Karolíny Topolové je to takový paradox. „I kvůli intervencím ČNB proti koruně náš trh stárl, protože zánovní vozy šly pryč a stará auta sem,“ říká.

Loňské hospodaření vaší firmy jste označila za mimořádně úspěšné. Kolikátý nejlepší ten výsledek byl?

Druhý. Úplně nejlepší jsme měli rok 2007, kdy jsme prodali skoro osmdesát tisíc aut v pěti zemích Evropy. Nyní jsme dosáhli téměř téhož se čtyřmi zeměmi a menším počtem poboček.

Čím to je?

Věřím, že je to ovlivněno neustálým zlepšováním interních procesů. V krizi jsme se naučili přizpůsobit se trhu ve smyslu nákupu nejlikvidnějších vozů. Jsme multibrand, který prodává značky všech roků výroby, typů vozů… Trh udává top třicet modelů na trhu a my se soustředíme na nákup právě těchto vozů. Pro zákazníka totiž nejlépe drží hodnotu. Máme také největší výběr modelů.

Nejrychleji rostoucí segment je prodej zánovních vozů pod značkou Mototechna. Po vozech do dvou let stáří a padesáti tisíc kilometrů je velká poptávka. Což je na českém trhu nedostatkové zboží, protože tato auta jdou většinou hned na export.

Co s tím udělá ukončení intervencí proti koruně?

Uvidíme. Vývoz by neměl být tak atraktivní.

Do kterých zemí se ojetiny nejvíce vyvážejí?

Do Německa, Francie, Belgie, Rakouska, Nizozemska. Tyto země od nás berou deset procent obratu, na export tedy šlo sedm tisíc vozů.

Kolik prodáváte aut přes Mototechnu?

Od začátku její existence, což je již téměř pět let, to bylo celkem pětatřicet tisíc vozidel. Loni nejvíce – přes 6800 vozů.

Jaké značky těchto vozů prodáváte?

Téměř všechny. Nakupujeme balíky nových vozů a využíváme je ke spolupráci s českým fotbalem – jsme jeho hlavním dodavatelem vozů. Sponzorujeme jej sto pěti novými vozy v hodnotě sedmdesáti milionů korun a tato auta měníme po nájezdu šesti tisíc kilometrů. Ta auta pak prodáváme přes Mototechnu. Pak máme flotilu služebních vozů, zdroje jsou tedy velmi široké. Zákazník, když si kupuje nové auto, většinou čeká čtyři až šest měsíců. Tady ho má hned a téměř nové.

Jaké máte pro Mototechnu letos cíle?

Celkový cíl pro letošek je 77 tisíc prodaných vozidel ve skupině, přičemž podíl Mototechny každoročně roste. Celkově tedy máme růst o deset procent, Mototechna o 25 procent.

Jakého podílu zánovních vozů na celkových prodejích chcete dosáhnout?

Poptávka po těchto vozech se zvyšuje. Ekonomika se zlepšuje a lidé stojí o novější vozy. Zákazník, který by si koupil čtyři pět let staré auto, zjistí, že si může koupit třeba dva roky staré. Je to také alternativa pro ty, kteří si jinak kupují nová auta. Nepočítáme ale, že by podíl těchto aut nějak výrazně rostl. Myslím, že do budoucna nebude mít Mototechna větší podíl než 30 procent.

V tržbách je ten podíl větší, protože to jsou dražší auta. Hlavní, masový brand je AAA Auto a tak to zůstane. Pak ještě máme značku Auto Diskont, která cílí na starší, levnější vozy. U nich vidíme spíše pokles. Tuto značku máme především proto, abychom od zákazníků mohli vykupovat staré vozy na protiúčet, aby s nimi neměli starosti.

Kolik nových vozů ročně nakoupíte?

Kolem patnácti set.

Takže se asi dostanete na pěkné slevy?

Ano. Není to ale jediný zdroj pro Mototechnu, kupujeme i přímo zánovní vozy. Největším zdrojem jsou auta po fotbalistech.

Jaké typy aut se v Mototechně nejvíce prodávají?

Vozy typu SUV, teď hodně nastoupil kodiaq, loni to byl yeti. V řadě Premium dominuje BMW X5.

V Česku je celkově dlouhodobě nejprodávanějším autem Škoda, jak je to na vašich ostatních trzích?

Třeba v Polsku. Český a slovenský trh jsou podobné, tam je velká loajalita vůči Škodě, pouze v Česku se prodá nejvíce octavií a na Slovensku fabií. V Polsku a Maďarsku se nejvíce prodává Opel Astra. Škoda v Maďarsku není vůbec v první desítce, v Polsku je na třetím místě.

Využívají klienti financování, které nabízíte?

Platí tak kolem pětačtyřiceti procent vozů. Na Slovensku je to kolem padesáti procent a na těch novějších trzích zhruba 35 procent. Půjčky jsou teď velmi výhodné, zákazník zaplatí navíc velmi málo. Spolupracujeme s mnoha partnery. Díky objemu, který realizujeme, se bankám vyplatí dát našim klientům velmi výhodné podmínky.

Cítíte, že by vzrostl podíl úvěrového financování, když teď roste ekonomika a jsou nízké sazby?

Je to konstantní již několik let, neroste to nijak dramaticky.

Nedávno začal být i mezi jednotlivci populární operativní leasing. Vnímáte to jako konkurenci v oblasti prodeje zánovních vozů?

Operativní leasing je stále doménou firemních flotil. U jednotlivců to není masové. Český spotřebitel má stále pocit, že musí auto vlastnit. Boom to není. Máme produkt Bumerang a ten je na podobné bázi, rozdíl je pouze v tom, že zákazník vůz vlastní.

Neplánujete tedy nabízet operativní leasing?

Ne.

Kolik procent prodejů jde přes Bumerang?

Do deseti procent.

Trh s ojetinami je poměrně konzervativní. Ohrožují jej nové fenomény jako sdílení aut, rozmach elektromobilů, samořiditelné vozy? Přežije to?

O tom, že bude velký boom elektromobilů, se poprvé mluvilo před deseti lety, pak před pěti a dodnes nenastal… My jsme se na to připravili tím, že jsme vybudovali dobíjecí elektrostanice v našich centrech. Vidíme, že to není nic masového, ale jednou asi elektromobily budou trhu ojetin dominovat. Jsou tu dva hlavní problémy, i když je ekologický aspekt úžasný: skoro dvojnásobné pořizovací náklady na auto a pak infrastruktura.

Když jsou dvě dobíjecí stanice od sebe vzdáleny 300 kilometrů, je to se současným dojezdem opravdu náročné. Zároveň kdo má dvě hodiny času, aby tankoval? V Americe je to jiné, když vám vymění baterii a jedete. Co se týče samořiditelných aut, tam nebude asi problém technický, ale legislativní s uvedením vozů do provozu. To je ještě hudba budoucnosti.

Podívejte se na videorozhovor:

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA AAA Auto rozhovor • VIDEO Anna Vacková, e15

Kdy ta budoucnost nastane?

Myslím si, že naše generace zásadní odklon od tradičního trhu ještě nezažije. Největším problémem je souběh klasických a samořiditelných vozů, nejde mít oboje. Dnes je registrováno pět milionů vozů a průměrný věk je 14 let. Nová auta tedy budou ještě těch 14 let jezdit. Viditelnou změnu vidím až v horizontu 25 let. Carsharing je zajímavý fenomén v metropolích, ale vzhledem k odlišnému typu osídlení, které je ve střední Evropě, to také do budoucna nevidím jako něco masového.

Obzvlášť mladí lidé jsou fanoušky sdílené ekonomiky. Vidíte to na svých zákaznících, že mladí lidé méně kupují?

Ono to souvisí s ekonomickým statusem. Mladý člověk moc našetřeno obvykle nemá, asi primárně řeší bydlení a nepotřebuje investovat do auta. Naší cílovou skupinou jsou lidé od 25 let, pro které je praktičtější vůz vlastnit. Lidé také často dojíždějí za prací, auto potřebují. Poptávka po vozidlech poslední tři roky narůstá.

Váš byznys může ovlivnit také tvrdší ekologická legislativa. Česko a Praha jsou v této oblasti hodně benevolentní. Co říkáte třeba návrhům na ekologickou daň na staré vozy?

Jedině to vítáme. Chceme, aby náš trh vzkvétal a byl transparentnější. Auta nad 10 let stáří bývají většinou importovaná z jiných zemí Evropy. I kvůli intervencím ČNB proti koruně náš trh stárl, protože zánovní vozy šly pryč a stará auta sem. Také naše cílová skupina chce auta do deseti let. Dovoz starých aut vidíme jako hrozbu pro bezpečnost silničního provozu a pro životní prostředí.

Hodně se mluví také o problému stáčených tachometrů, nový zákon by měl říct, že je to nezákonné.

Proudí sem masa aut se stočenými tachometry, jsou takto omlazovaná. Belgická organizace Car Pass se snaží o prostupnost dat napříč Evropskou unií, což je základ, aby se v tomto boji obstálo. Máme největší reprezentativní vzorek na trhu, upozorňujeme různé asociace a instituce, jak kritická je situace z hlediska počtu takto zmanipulovaných aut.

Odmítáme 65 procent vozů, které k nám jdou na výkup, většinou právě z těchto důvodů. V naší zemi legislativa proti tomuto podvodu neměla podporu, přitom je nezbytné, aby vznikla sdílená databáze najetých kilometrů mezi prodejci, stanicemi technické kontroly, autoservisy, pojišťovnami přístupná veřejnosti. Není také dořešeno, co s odhalenými vozy dál. Těch na českém trhu totiž může být až padesát procent.