Santus: Čechy stále více lákají soukromé lety. Už si je mohou dovolit

Čím si prošel trh soukromých letů za poslední dobu, jakou urazil cestu?

Recese z roku 2008 se s malým zpožděním podepsala i na našem segmentu, od té doby je na vzestupu. Až na přechodné propady, které jsou spíše způsobeny sezónně, tak se odvětví vyvíjí směrem nahoru. Nijak závratně, zato ale stabilně – jak do počtu soukromých letadel, tak do počtu letů, destinací i přepravených cestujících. V Česku neustále přibývá společností podnikající v tomto byznysu.

Takže zájem Čechů o soukromé lety dlouhodobě roste?

Určitě ano. Zájem je přímo úměrně vyšší s tím, jak jsou Češi úspěšnější v podnikání a mají méně času na cestování. Pokud jde o pasažérské lety, tak je typickým klientem vysoce postavený manažer, majitel soukromé společnosti, a to bez ohledu na to, zda letí za byznysem nebo dovolenou. Za jeden den stihnou i několik destinací a létají někdy až čtyřikrát do týdne. Když zohledníme celý rok, tak z objemu sta hodin pasažérských letů je těch za byznysem určitě víc jak 60 procent.

Kolik společností u nás podniká v tomto byznysu?

Držitelů oprávnění je v Česku v současné době devatenáct – včetně velkých společností jako jsou ČSA či Travel Service. V naší kategorii komerčního byznysového létání je nás v Praze aktivních pět nebo šest. Jiné to je na Slovensku, kde dlouhodobě podniká méně těchto společností.

Naopak tam svého času vzniklo pár velkých projektů, které zakrátko skončily. Celkově bývala fluktuace firem, které tam vznikaly a končily větší nejspíš i díky tomu, že se rovnou pouštěly do velkých projektů. Pokud vím, tak ani jeden se nedočkal současnosti a Slovensko dnes například nemá národního dopravce.

Do jaké míry je konkurenční prostředí vyostřené?

Spíš si naopak pomáháme. Často se stane, že nemáme letadlo, protože je celá flotila pryč a my potřebujeme uspokojit stálého klienta. Potom si půjčíme, outsourcujeme letadlo od jiné společnosti. Rozhodně u soukromých leteckých společností nepozoruji nic, co by se vymykalo čestnému způsobu soupeření – až na jednu výjimku. Jsou tu malá letadla, která nejsou schválena pro leteckou dopravu. Přesto vozí cestující.

Evropská směrnice o nesložitých letadlech říká, že pokud se cestující včetně pilota složí na přímé náklady daného letu, tak si mohou letět, kam chtějí. Společnost, která tohle provozuje, většinou používá jednovrtulová letadla – a taková nejsou schválená pro obchodní provoz. Jde o všeobecně známý fenomén pro Českou republiku. Zákazníci zlákaní na velmi nízkou cenu si vůbec neuvědomují, jak velkým rizikům je černý dopravce vystavuje. Zároveň se tak vytváří nekalé konkurenční prostředí.

Jak rozšířený je tedy problém černého trhu?

Zatím nedošlo ke katastrofě, která by si vyžádala lidské životy. S tím, jak to tyto společnosti tlučou na koleně, je jen otázkou času, kdy se stane neštěstí. A řešit se to začne až ex post. Proto kdy mohu, tak varuji: ,Dejte si na to lidi pozor, nechte si nejdříve předložit oprávnění leteckého dopravce!´

Zde naleznete oficiální seznam držitelů oprávnění pro provádění obchodní letecké dopravy>>>

Teď k vaší flotile, pronajímáte šest tryskáčů řady Cessna Citation, proč je tajné, kdo je jejím majitelem?

Ti vlastníci si nepřejí být vidět, chtějí zůstat v anonymitě. Rozumím tomu, proč by měl kdokoliv vědět, že vlastním letadlo.

Jakou hodnotu letadla mají?

K dnešnímu dni je celá naše proudová flotila v tržní hodnotě asi 25 milionů dolarů. Nejstarší letadlo je z roku 2008, nejmladší z roku 2011. Kdybychom se bavili v cenách za nová letadla, dostáváme se na nějakých 45 milionů dolarů.

Jaké se uplatňují obchodní modely při provozování soukromých letadel?

V zásadě jsou tři. První – vlastník má letadlo sám pro sebe, nepotřebuje a nechce, aby mu s ním někdo lítal. Letecká společnost dělá management letadla včetně zajištění posádek nebo plánování letů. Druhý model – vlastník poskytuje letadlo na charterové lety, potřeby majitelů se liší. Někteří odlétají 80 procent měsíční kapacity pro sebe, jiní letí velmi sporadicky. Třetí model - někdo si letadlo koupí a vůbec ho pro sebe nepotřebuje. Celou jeho kapacitu nechává k provozování dané společnosti.

Jak vysoké jsou roční náklady na provoz Cessny?

Je třeba rozdělit náklady fixní a variabilní. Fixní jsou bez ohledu na četnost letů, variabilní jsou tím vyšší, čím častěji létáte. Dnes je to 1,6 milionu korun ročně za menší tryskáč. To musíte zaplatit, aniž byste letoun kdy vytáhl z hangáru. K tomu pak musíte přidat náklady související s provozem (palivo, posádka, poplatky a další).

Richard Santus, majitel soukromé letecké společnosti Aeropartner, na Letišti Václava Havla.Autor: Michael Tomeš

Cenu jedné letové hodiny u osobní přepravy uvádíte v rozmezí 35 až 78 tisíc korun. Jak se cena kalkuluje, liší se kalkulace u carga?

Základ pro kalkulaci každého letu je cena letové hodiny, která se od každého typu liší, a která je tím nižší, čím je delší celková doba letu. Když poletím hodně daleko, cena za hodinu je nižší.

Kam budete směřovat nejbližší investice?

Chceme investovat do segmentu sanitních speciálů – letů, kdy převážíme zraněné osoby nebo ty, kteří potřebují rychlý převoz. Jednak chceme získat nové zákazníky a jednak získat větší sanitní letadlo – to je věc, která nás investičně zajímá. Nyní probíhají jednání se zásadními klienty, kteří nám jsou schopní zajišťovat poptávky.

Jak velký podíl vašich letů by tedy měla v ideálním případě tvořit ambulance?

Dnes je to tak 15 procent, cargo 5 procent a zbytek osobní přeprava. Ambulanci chceme do budoucna rozšířit k 40 procentům.

„O tom, kdy a kam letíte, se nikdo nedozví,“ píšete na svém webu. Vaše lety navíc nejsou vidět na tabuli s přílety a odlety na letištích. Do jaké míry je diskrétnost pro vaše klienty důležitá?

Je to náš standard. Často s námi cestují mediálně známí lidé, kteří letí s rodinou na dovolenou. Nepřejí si, aby je někdo vyfotil a pak v novinách spekuloval o tom, kam letěli, kolik to stálo, kde na to vzali peníze… Takto jim vycházíme vstříc.