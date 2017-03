Šéf ČEZ Daniel Beneš: Výhodnější je, aby nové jaderné bloky stavěl stát

V příštích dvou letech ČEZ vyplatí na dividendě až sto procent zisku. „Pro letošní rok navrhujeme pokles dividendy ze 40 na 33 korun na akcii. Do dvou let bychom měli mít novou strategii, v níž nám akcionář řekne, jestli chce více investovat do rozvoje firmy nebo zvolí vyšší dividendu. Pak rozpětí pro její výplatu upravíme,“ říká generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Bude hlavním tématem diskuse se státem o nové strategie to, kdo postaví nové jaderné bloky?

Také. Základní otázky jsou dvě. První je rovnováha mezi růstem firmy a dividendou. Druhá je, jakým způsobem se budou stavět nové jaderné bloky.

S jakým doporučením přijdete?

Vždycky budu hájit zájmy firmy. Pokud otázka stojí tak, jestli má jadernou elektrárnu stavět stát, tak tento model má své výhody. Tou hlavní je, že tento model povede k nižší ceně elektřiny pro spotřebitele.

Proč?

Největší část nákladů výstavby jaderné elektrárny jsou náklady na financování. Podle toho, jakou máte cenu peněz, ovlivňuje to i cenu elektřiny, kterou elektrárna bude potřebovat pro zajištění návratnosti.

Stát si půjčuje levněji než ČEZ?

Ano. Stačí se podívat do zahraničí. Když britská vláda uzavřela smlouvu s francouzskou EdF o stavbě elektrárny Hinkley Point C, tak jí musela garantovat návratnost kapitálu ve výši deseti procent. Z toho plyne cena elektřiny z nové elektrárny více než 110 eur za megawatthodinu. Druhý extrémní případ je Maďarsko, které jde cestou mezivládní půjčky. Náklady na úroky má poloviční, což vede také k poloviční ceně elektřiny oproti Británii, tedy mezi 50 a 60 eury za megawatthodinu. Stát bude mít vždy levnější financování než firma.

Takže stát má na výběr, jestli stavbu nechá na vás výměnou za nízkou dividendu, nebo mu budete platit více, ale stavět bude on?

Bude to politická debata, do které my vnášíme expertní pohled, jak se dá stavět. My se toho úkolu nezříkáme. Nechci výstavbu nových bloků hodit na záda státu. Cílem je vymyslet takové schéma, které bude nejvýhodnější pro české občany a české firmy, aby měli levnou elektřinu, která jim zajistí konkurenceschopnost.

Budete se s akcionáři bavit i o tom, jestli se ČEZ rozdělí, jak jste naznačil dříve?

Může se to stát.

Jak do debaty o strategii a rozdělení dividendy budou vstupovat menšinoví akcionáři?

Rozhodnutí udělá valná hromada. Jinak to ani být nemůže.Tak funguje korporace, která je ze 70 procent vlastněná jedním subjektem. To, že si koupíte akcie firmy, kde je majoritní vlastník český stát, vám přináší jisté výhody, ale také nevýhody. Je to ale svobodné rozhodnutí každého investora, jestli do takového vztahu chce jít.