Šéf ODA Sehnal: Moc rád bych získal Nečase. Jeho rady pomohly, ale s kauzami by nám neprospěl | E15.cz

Na billboardech máte heslo: „Musí to jít“. Tak jak vám to zatím jde, co se týče kampaně?

Rok jsme pracovali na programových prioritách. Týkají se podpory podnikání, ozdravení měst, důchodové a zdravotní reformy, ale také zdravé přírody nebo dopravy. Témata to jsou obsáhlá, takže jsme hledali prvek, který by všechny teze spojil v jednu. Často jsem dotazován novináři, proč jsem do politiky vstoupil a já jim říkám příběh, jak pan Sehnal pětadvacet let podnikal a podniká a vždy narazí na úředníky, kteří říkají, že to nejde. Po těch letech jsem dospěl do fáze, že to chci změnit. Proto říkáme, že to musí jít.

Outdoorová kampaň představuje zatím podle vašeho transparentního účtu největší výdaj na volby, zhruba 600 tisíc. Co plánujete na léto?

Plánujeme do kampaně pro parlamentní volby investovat částku podstatně větší. Bude se pohybovat mezi 10 a 50 miliony korun. Období léta je pro předsednictvo politické strany stejně pracovním obdobím jako jiné. 15. srpna je potřeba předat kandidátky. A ODA hodlá postavit kandidátky ve všech čtrnácti krajích.

Jak se vám to jako nové straně daří?

V současné době máme kolem 250 členů, takže se snažíme, aby kandidátky na nejvyšších pozicích byly obsazovány jimi. Nižší místa, kde je menší pravděpodobnost zvolení, jsme otevřeli pro partnery a podporovatele. Pokud se chtějí zviditelnit před následujícími komunálními volbami, tak jim to umožníme.

Máte už nějaká známá jména na kandidátkách?

Když hledám ředitele do své tiskárny, tak hledám mezi lidmi, kteří už v příbuzném oboru pracovali. Tak i při obsazování kandidátek se snažím hledat lidi, kteří nějakou zkušenost z politické strany, hnutí nebo alespoň veřejného života mají.

Sám pocházíte z podnikatelského prostředí. Chcete přivést do strany další lidi z byznysu?

Politika je řemeslo. Člověk potřebuje určitou dobu na to, aby se ho naučil dělat dobře. Sám na sobě vidím, jak jsem se zlepšil v politice. Když jsme měli v lednu první tiskovou konferenci, tak jsem nebyl schopný tak dobře formulovat své myšlenky. Po několika měsících jsem se je naučil říkat srozumitelněji. Do budoucnosti počítám se zapojením dalších podnikatelů do činnosti ODA. Je snadnější z manažera udělat politika - aspoň v tom slova smyslu, že je schopen komunikovat s veřejností - než z politika udělat manažera. Taková je moje několikaměsíční zkušenost.

Do podzimních parlamentních voleb půjdete jako samostatná strana?

Zveřejnili jsme program jako jedna z prvních stran už v lednu. Postupně následovaly další partaje. Dnes se ukazuje, že třeba ODS říká: chceme snížit daně, ale současně nechceme euro. Oproti tomu vždy levicově vnímaná sociální demokracie prohlašuje: pokud budeme pověřeni sestavením vlády, tak zahájíme proces přijetí eura. Na druhé straně ale chce, aby stát přerozděloval prostředky. ODA je tak správnou alternativou pro voliče, který chce snížit daně i přijmout euro.

Euro není u Čechů zrovna oblíbené téma. Nebojíte se toho, že si uškodíte?

Ano, je to tak, že statistiky tvrdí, že 65 procent občanů nechce euro. Na druhou stranu platí, že 35 procent chce, nebo neví. Pokud je ambicí ODA trvale zasáhnout deset procent pravicových voličů, tak to je přesně ten segment, který bychom chtěli oslovovat. ODA byla a bude pravicovou stranou. To slovo „bude“ zdůrazňuji, protože i hnutí ANO na začátku říkalo, že bude pravicové, a postupem času kvůli preferencím z pravicovosti ustoupilo. Dnes neumím lokalizovat, zda je pravicovou nebo levicovou stranou.

Jaký je váš postoj k ANO? Mění se?

Jedna věc je můj pohled na pana inženýra Babiše. Nesmírně si ho vážím pro jeho pracovitost, houževnatost a schopnost dotáhnout věci do finále. S čím nemohu souhlasit ohledně hnutí ANO, je to, že se reprezentované Babišem jako ministrem financí vůbec nedotklo základních výdajových položek státního rozpočtu. Zatímco se Babiš rád chlubil, že ušetřil 35 milionů korun na kancelářském papíru na ministerstvu. To měl možná delegovat na některého ze svých kolegů. Otázka výdajů na důchody a zdravotnictví nebyla za celou dobu komunikována. Přitom všichni víme, že jednou peníze na důchody dojdou. Dnes máme 2,8 milionu důchodců a 3,4 milionu pracujících. Poměr se neustále zhoršuje.

Nelákala vás vstoupit do ANO? Bylo by to jednodušší než zakládat stranu.

Hnutí ANO dnes říká, že nechce proces přijetí eura, takže je pro mě pořád ve skupině stran, s nimiž nemohu programově souhlasit. Proces přijetí eura trvá legislativně čtyři až pět let a během té doby ho kdykoliv můžeme zastavit, pokud se EU začne nějak štěpit. Je prostor na to reagovat. EU je podle mě smysluplný projekt v globalizujícím se světě.

Byl dobrý nápad obnovit značku ODA? Není to spíš zátěž? Konce aliance nebyly úplně slavné.

V lidech přetrvá pocit „staré dobré“ ODA. To mi potvrzuje, že šlo o správné rozhodnutí. Připusťme, že bych tehdy založil politickou stranu zcela novou. Přemýšlel jsem, že se bude jmenovat Nová energie, zkratka NE.

To by mohlo proti ANO fungovat.

Vysvětlit ale voliči, co ta strana chce říct, by bylo těžké. Zatímco když jsme se vrátili k ODA, tak jakýkoliv volič-pamětník 90. let, ví, že to byla pravicová liberální strana moudrých lidí, kteří měli vizi.

Ozvali se vám původní členové? Chcete je nalákat do strany?

Dnes z personálního hlediska není na co navázat. Z původních lidí zůstal politicky aktivní pouze pan Dlouhý jako šéf Hospodářské komory. S ním jsem při zahajování projektu opakovaně komunikoval. Navrhoval jsem mu, jestli do něj nechce vstoupit. Po jistou dobu se rozhodoval a nakonec převážilo rozhodnutí, že by jako prezident HK měl zůstat apolitický.

Vy se s panem Dlouhým setkáváte pravidelně. Budete ho dál přemlouvat?

Předpokládám, že do staré dobré ODA se přihlásí celá řada lidí, které bychom v politice chtěli vidět, ať už to jsou manažeři a podnikatelé, nebo i lidé z politiky zkušení, kteří ve své politické straně nedostali dostatečný prostor.

Přeběhlíci by vám tedy nevadili?

Slovo přeběhlík je takové hanlivé. Ve skutečnosti je to vždy tak, že ti nejbystřejší, jsou i nejrychlejší. ODA je skutečně otevřená platforma pro lidi, kteří chtějí do politiky promluvit. Pokud ve své zakonzervované straně neměli prostor, tak my jim ho dáme.

S politikou vám radí Petr Nečas. Co už vám navrhl?

Rady pana Nečase pro mě byly užitečné zejména při začátku, kdy jsme projekt formulovali. Nechci tvrdit, že už jsem zkušeným politikem, protože náš sněm byl 15. května, takže za sebou máme 60 dnů existence. Odpracovali jsme ale velký kus práce na tom, abychom lidem naši stranu představili. Dnes jsou konzultace pana Nečase otázkou spíše reflexe, jak by to on viděl jako politik. Dnes už umíme více rozpoznat reakci občana. Na začátku jsme odhadovali, jak bude reagovat na novou pravicovou stranu. Dnes už naše akce vždy vytvoří nějakou reakci – lidé mi pošlou SMS, napíšou mail, zareagují na Facebooku.

S kampaní vám tedy nyní Nečas neradí?

Mám desetičlenný tým, který má své vlastní PR i marketingové oddělení. Mám lidi zodpovědné za expertní týmy, protože pan Sehnal nemůže znát všechno. V některých oblastech si tak znalosti prohlubuji.

A nechcete Nečase do strany získat?

Já bych strašně rád, protože to je velmi slušný, skromný a pracovitý člověk. Vyzná se ve spoustě oborů. Ale domnívám se, že dokud nebude mít vyřešené minulé kauzy, tak by nám mediálně neprospěl. Já mu velmi držím palce, aby mu ty kauzy dobře dopadly.

Takže byste ho nyní ani nepřijal, kdyby chtěl vstoupit?

To je velmi těžké otázka. Asi bych ho přijal. Je ale otázkou, jestli bychom dokázali přesvědčit pravicovou část občanů, že to je spravedlivé rozhodnutí.

Jako svého prezidentského kandidáta jste před pár dny představili bývalého šéfa Škoda Auto Vratislava Kulhánka. Jaké jsou reakce?

Je to ten nejlepší prezident, kterého Česká republika může mít. Prezident má různé funkce. Jedna je ta, že by měl umět komunikovat mezi politickými stranami. Za druhé by měl beze zbytku realizovat všechny své povinnosti, které mu zakládá ústava. Tedy nechytračit, ale tak, jak mu ústava říká, tak konat. Další funkce je reprezentovat zemi v zahraničí a tady si troufám tvrdit, že neexistuje lepší kandidát pro ČR než pan Kulhánek.

Co je pro vás vůbec prioritou? Parlamentní, prezidentské nebo komunální volby? Máte jako nová strana kapacitu soustředit se pořádně na všechny?

Kdybychom jako ODA vznikli o rok dříve, měli bychom více času na přípravu, na vyškolení lidí, kteří budou vystupovat na kandidátkách. Mohli bychom více komunikovat s občany. Náš čas je velmi omezený, ale jdeme do toho s plnou energií. Budeme se účastnit všech tří voleb. Upřímně řečeno si myslím, že náš největší trumf jsou prezidentské volby.

Jak moc si věříte v těch parlamentních?

Žádná strana při první prezentaci ve volební mašinerii nebyla tak úspěšná, aby významným způsobem zasáhla do struktury budoucí vlády. Na druhou stranu samotná existence pravicové strany má nesmírnou sílu. Když jsem podobné věci říkal jako podnikatel – miliardář, tak jsem byl schopný oslovovat lidi z byznysu, které jsme měl kolem sebe.

Nyní, když ty samé věci říkám jako předseda politické strany, je schopnost médií přenášet informaci dál tak významná, že i další politické strany myšlenku převezmou a aplikují ji. Řekl bych, že ten černobílý přístup, s nímž jsme vstoupili na politický trh a řekli: my chceme euro, tak probudil ostatní politické strany, aby se vůbec k této věci vyjádřily. Předešlé tři roky nebylo o této myšlence komunikováno. A možná strach z toho, jak se ODA radikálně hlásí k euru, v ostatních stranách probudil potřebu se vyjádřit.

Velmi mě mrzí, že někteří reprezentanti politických stran se snaží využít atmosféry v českém národě a říkají, že bychom měli odejít z EU. Já si myslím, že není férové vůči občanovi, když se zaštiťuji národní hrdostí, protože mu neřeknou to „za bé“. Budeme-li se dezintegrovat, tak se nám zhorší životní úroveň, protože my podnikatelé budeme nakupovat vstupní materiál dráž, naše prodeje klesnou možná až o 50 procent. Dnešní trh je velmi konkurenční.

V rozhovoru pro týdeník Euro jste zhruba před rokem řekl, že vám jako podnikateli nejvíce vyhovoval divoký kapitalismus 90. let. Chcete něco z tehdejší doby přinést do současné politiky?

Tehdy nebyly žádné dotace, nic, co by trh křivilo. Trh byl svobodný v tom, že kvalita a cena výrobku byly hlavními parametry. Dnes se dá říct, že až 80 procent obchodů je vázaných. Ať už mezi dodavateli a odběrateli, tak ve vztahu ke státní správě. Líbilo by se mi, abychom se dokázali odpoutat od břímě, že reprezentant municipálu nebo ministerstva se bojí udělat rozhodnutí, protože společenský tlak, aby konal řádně, ho někdy přivede k tomu, že nerozhodne vůbec nebo tak, aby minimalizoval dopady na svou osobu.

Co se týče zdrojů na kampaň, základ financí jste vložil vy. Podle transparentního účtu vám milionem přispěla firma Finep. Sám jste už dříve přiznal, že v oblasti výstavby vidíte plno překážek a chcete to v komunální politice změnit. Budete hájit zájmy developerů?

Věřím, že nezůstane pouze u Finepu a že se přidají i další developeři a do budoucna i další firmy. Jsme zatím jediná strana, která říká, že bude podporovat podnikání. Spousta občanů má pocit, že jsou byty drahé. Proč? Protože se jich málo staví, a to proto, že drtivá většina projektů se nachází v nějaké fázi stavebního řízení. To v Praze trvá až deset let. Naráží to i na zastupitelstvo, kde jsou dvě, tři politické partičky, které jsou do sebe zaklesnuté a nejsou schopny propustit projekty do další fáze. Neříkám, že jejich úmysl je a priori věc blokovat. Mnohdy to dělají proto, že říkají: my chceme ještě tady vybudovat silnici, tady obchvat a tak dále. Situace je dnes špatná. Je potřeba ji změnit. Samozřejmě by se pan Sehnal mohl snažit to u několika svých málo developerských projektů prolobbovat. Ale já jsem se rozhodl, že vstoupím do politiky a situaci zlepším pro všechny podnikatele.

Nebojíte se, že budete vnímána jen jako zájmové strana developerů, kteří chtějí v Praze stavět?

My přece chceme, aby se stavělo, protože občan chce bydlet kvalitně a levně. Čím více bytů se postaví, o to levněji budou na trhu nabízeny. Pocitu, že ODA je podporovaná podnikateli, se nebojím. Naopak to vítám. My chceme pomoci podnikání v Česku.