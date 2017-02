Sobotka by měl zapomenout na Lánskou schůzku, vzkazuje Hašek před sjezdem ČSSD

Po 15 letech opustil funkce ve vysoké politice. A teď se vrátil k advokacii. Bývalý nejpopulárnější hejtman sociální demokracie ale politiku neopustil úplně. Poté, co potřetí neobhájil křeslo hejtmana, je zastupitelem Jihomoravského kraje. Svou stranu ale před březnovým volebním sjezdem příliš nešetří. Na pozici předsedy podpoří Bohuslava Sobotku, žádné manželství z lásky to prý ale není.

„Já myslím, že sociální demokracie se v tom supertěžkém, supervolebním roce tak trochu hledá,“ hodnotí svou domovskou stranu Michal Hašek v druhé části rozhovoru pro Blesk.cz.

I když předseda ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka prý zabránil některým vládním rozepřím, a to svým „stoickým, až ledovým klidem,“ měl by podle Haška teď stranu především na sjezdu sjednotit.

„Já myslím, že prostě za historií, za prezidentskou volbou v roce 2003, za Lánskou schůzkou, by měl pan předseda udělat tlustou čáru a teď ten potenciál strany využít celý – prostě všechno, co má ruce a nohy, tak by podle mého názoru mělo nastoupit, aby sociální demokracie v těch podzimních volbách uspěla,“ říká Hašek s tím, že už by se socialisté neměli dělit na Sobotkovce, Haškovce, Zemanovce a další skupiny okolo konkrétních představitelů.

Sjezd čeká sociální demokraty v březnu. Jediným kandidátem na předsedu je Bohuslav Sobotka. Hlas dostane i od Michala Haška, nad kterým současný předseda zvítězil před 6 lety až ve druhém kole a jen o pár hlasů.

„Podpořím (Bohuslava Sobotku). Možná je to pro některé překvapení. Samozřejmě to není sňatek z lásky. Jsem pragmatik. Pokud by Sobotka neobhájil pozici předsedy ČSSD, znamenalo by to také jeho konec v pozici premiéra,“ řekl v rozhovoru pro Blesk.cz Hašek s tím, že by to mohlo k moci dostat opět nějakou úřednickou vládu.

Sobotka by měl prý ale v případě zvolení přijmout veškerou zodpovědnost za výsledek voleb. Hašek očekává, že by sociální demokraté měli bojovat za výsledek okolo 20 až 25 % hlasů.