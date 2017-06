Sobotka udělal dobře, když Babiše vypudil z vlády, říká politolog Pehe | E15.cz

Je to měsíc, co propukla zatím nejvážnější koaliční krize vlády Bohuslava Sobotky. Předseda sociálních demokratů nakonec dosáhl svého původně deklarovaného cíle a podařilo se mu z vlády odvolat předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. V mezičase již byly zveřejněny výstupy sociologických šetření, která naznačují, že na krizi prodělala především ČSSD. Avšak také hnutí ANO se potýká s klesající podporou.

Co může krize znamenat směrem k volbám? A jak si během ní počínali jednotliví aktéři včetně prezidenta Miloše Zemana? A dostává se Babiš skutečně do izolace, která může vyústit v to, že se navzdory volebnímu vítězství octne v opozici? O tom všem jsme necelé dva týdny od konce vládní krize hovořili s politologem Jiřím Pehe.

Jak hodnotíte s odstupem dvou týdnů koaliční krizi. Bohuslav Sobotka sice dosáhl odvolání ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše z vlády, otázka ale je, zda veřejnost celý manévr pochopila. Co o tom soudíte?

Pro veřejnost by bylo podstatně srozumitelnější, pokud by premiér Bohuslav Sobotka usiloval o odvolání Andreje Babiše z vlády o rok dřív, v čase kauzy Čapího hnízda, kdy se ukázalo, že předseda hnutí ANO veřejně lhal. Přesto se mi zdá logické, že Sobotka nakonec krizi vyvolal. S ohledem na klesající podporu sociálních demokratů mu muselo být jasné, že pokud by se o něco podobného nepokusil, ČSSD by ve volbách nedopadla dobře. Přestože je kauza týkající se dluhopisů pro lidí těžko srozumitelná, je dobře, že předseda sociálních demokratů, abych tak řekl, Babiše vypudil z vlády.

Předseda hnutí ANO byl nakonec nahrazen na postu ministra financí poslancem hnutí ANO Ivanem Pilným. Není to z pohledu premiéra přece jen málo? Neměl se pokusit na jeho místo dosadit někoho ze svých lidí? Někteří experti Sobotkovi dokonce vyčítají, že defenzívy Andreje Babiše nevyužil k rozvázání koaliční smlouvy a odvolání všech ministrů ANO. Co si o tom myslíte?

Je pravda, že z jistého pohledu se to mohlo jevit tak, že Bohuslav Sobotka nebyl nakonec zcela důsledný. Na druhou stranu se mi zdá, že pokud by začal tlačit více na pilu, mohlo by to pro něho být přece jen kontraproduktivní. Sobotka dosáhl svého původního cíle: Babiš byl odvolán z vlády. Pokud by své požadavky ale začal stupňovat, je možné, že by Babiš byl na ministerstvu financí ještě dnes, prezident Zeman by pokračoval v obstrukcích a řešení celého sporu by se přesunulo k Ústavnímu soudu, který by o věci mohl rozhodnout taky třeba až v září. A je otázka, kdo by na podobném scénáři nakonec vydělal a kdo prodělal.

V mezičase několik sociologických agentur zveřejnilo výzkumy veřejného mínění. Na krizi, zdá se, doplatili sociální demokraté i hnutí ANO. Výraznější propad podpory ale zaznamenala ČSSD. Má podle vás vůbec šanci trend klesajících preferencí do voleb zvrátit?

K tomu je potřeba říct toto: data k průzkumům veřejného mínění, o kterých hovoříte, byly sbírány v průběhu vládní krize a nemusí ještě vždy úplně přesně reflektovat realitu. Nedělal bych proto zatím dalekosáhlé závěry. Krize nejspíš poškodila obě hlavní strany, avšak do jaké míry, zatím nevíme. V čase sběru dat nebyly názory respondentů ještě dostatečně usazené. Až se tak stane, můžeme zjistit, že preference hnutí ANO poklesly výrazněji, než jak vyplývá z posledních čísel. To ovšem ani neznamená, že to bude znamenat posilování sociální demokracie. Příznivci hnutí ANO se mohou přesouvat k jiným subjektům.

Jak si podle vás počínala levicová a pravicová opozice? Tedy KSČM, ODS a TOP 09...



Pravice si zjevně o něco polepšila. TOP 09 na střet zájmů Andreje Babiše upozorňuje dlouhodobě. A koaliční krize jakoby potvrdila její kritiku. Také ODS na krizi vydělala. Opozice těžila z toho, že mohla zaujmout oproti Sobotkovi o dost principiálnější stanovisko, navíc i jemu vyčetla, že s Babišem přes tři roky vládne a legitimizuje tak jeho stranu. Nepochybně to byl pro spoustu lidí logický a srozumitelný postoj.



A jak nakonec hodnotíte roli prezidenta Miloše Zemana v průběhu krize. Možná je to právě on, kdo v jejím průběhu ztratil vůbec nejvíc…



Napsal jsem to před několika dny v komentáři pro deník Právo: je čím dál méně pravděpodobné, že Zeman bude znovu zvolen prezidentem. Během krize to rozehrál především ve vztahu k Sobotkovi způsobem, který mnoho lidí, a především také řadu jeho voličů, irituje. Zeman poškodil důstojnost úřadu, který zastává, což je věc, na kterou tady lidé tradičně reagují negativně.

