Spalovací motory mají ještě potenciál, říká šéf české škodovky. Přesto značka chystá elektromobily | E15.cz

Projev šéfa koncernu na frankfurtském autosalonu se točil prakticky jen kolem elektromobilů. Jak se to dotkne Škody?

Budeme postupovat krok za krokem, evolučním způsobem, spalovací motory mají rozhodně ještě nevyužitý potenciál. Nicméně, podíl nových pohonných jednotek bude samozřejmě růst. Nemám na mysli jen elektrické motory, my bychom se stále chtěli velmi věnovat CNG. Počítáme s rozšířením zemního plynu i do dalších modelů.

Stále platí, že prvního hybridu se dočkáme v roce 2019?

Ano, půjde o plug-in hybridní verzi superbu. A v roce 2020 pak dojde na náš první elektromobil, jehož další evoluci představujeme právě na frankfurtském autosalonu. Do roku 2025 plánujeme nabízet minimálně pět modelů s podílem elektrického pohonu. Tedy nejen stoprocentní elektromobily, ale také hybridy.

Zmínil jste rapid. Jaká budoucnost vlastně čeká tento model? Proslýchalo se, že se nástupce neobjeví…

Mohu říct dobrou zprávu – nástupce rapidu bude. Čeká ho přitom výrazný posun, a to nejen po stránce designu, ale i techniky.

A co citigo? Dočkáme se nové generace?

Náš nejmenší model plní to, co jsme od něj čekali. V tuto chvíli neuvažujeme o tom, že bychom citigo z naší modelové nabídky vyřadili. Ale je to věc diskuze.

Vraťme se k Visionu E. Ve Frankfurtu vidíme jeho mírně upravenou verzi, jak moc se ještě změní, než se začne sériově vyrábět?

Exteriér se už výrazně odlišovat nebude, interiér je v tuto chvíli ještě dost futuristický, tady k jistým změnám samozřejmě ještě dojde. Rozhodně se však náš elektromobil bude výrazně orientovat na konektivitu. V tomto směru však rozhodně neztrácí už naše aktuální modely.