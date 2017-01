„Když vypravíme skupinu do Londýna, tak se vám tam lidi klidně rozprchnou. Když do New Yorku, tak se vás drží jako klíště. Z Ameriky mají lidé větší respekt než z Evropy, kde se cítí jako doma,“ říká v rozhovoru pro deník E15 Václav Šťastný, jednatel cestovní kanceláře Czech Sport Travel, která zprostředkovává zájezdy za sportovními událostmi.

Czech Sport Travel patří v Česku k cestovním kancelářím s nejširší nabídkou sportů, za kterými divák může vyrazit, zájem je však často ještě různorodější. „Lidé nás často oslovují s tím, že mají zájem například i o psí spřežení nebo o snooker. My se soustředíme především na fotbal, hokej, tenis a v poslední době rostoucí motorsport,“ prozrazuje Šťastný.

Kdo tvoří největší část vaší klientely?

Naše „střední třída“, která kupuje letecké zájezdy za přibližně patnáct tisíc. Snažíme se připravit nabídku akcí pro všechny. V létě děláme zájezdy na Audi Cup organizovaný Bayernem Mnichov za dva tisíce korun. Bayern pozve tři mužstva, loni například Real Madrid a Manchester City. V jednom dnu klient vidí dva zápasy. Mezi klienty jsou lidi, co na tyto dva tisíce šetří, ale i lidi, kteří jezdí do Ameriky na NHL nebo teď v lednu do Austrálie na Australian Open za 70 tisíc.

Předpokládám, že jedním z taháků roku bude hokejové mistrovství světa, které v květnu pořádají Francie a Německo. Neobáváte se zkažené obchodní příležitosti, pokud se budou klienti bát cestovat kvůli bezpečnostní situaci v Evropě?

Tahák to je určitě. Poptávka je už teď vysoká. Když Francie před rokem pořádala mistrovství Evropy ve fotbale, tak se lidé báli jet. Máme velké procento lidí, co s námi jezdí pravidelně. Když jsme se tuhle skupinu snažili oslovit na EURO ve Francii, řada z těchto lidí řekla, že by jela do Madridu či Londýna, ne ale do Francie. Když jde o hokej, tak nyní jedou všichni. Dám ještě jeden příklad - MS v hokeji jsme začali prodávat prvního září. Osmého října hrála fotbalová reprezentace kvalifikaci na MS v Německu. Během září jsme prodali víc zájezdů na hokej, který měl tři čtvrtě roku do začátku a mnohem vyšší cenu než na Německo.

Takže jsou Češi pro hokej ochotni riskovat život?

To si nemyslím, řada lidí si ale zvyká na bezpečnostní situaci v Evropě. Můžete sedět doma a nic nezažít, nebo dodržovat základní bezpečnostní pravidla a cestovat.

Výjezdy na zápasy zámořské NHL patří k vašim nejdražším, jak moc oblíbená je u klientů cesta za nejlepším hokejem do USA a Kanady?

Je to ekonomicky náročnější, početně to takový tahák není. Lidi, co pravidelně jezdí na evropský fotbal, jedou do Ameriky na NHL jednou za život. Teď jsme vypravili šedesátičlennou skupinu lidí na zápasy do New Yorku – je to největší skupina, kterou jsme sem kdy jednorázově vypravili. Zájem je velký a roste.

Do Ameriky s náma jezdí lidé, kteří chtějí mít servis a s místními v angličtině nic neřešit. Řeknete si, vždyť v Londýně je to stejné… Ale když vypravíme skupinu do Londýna, tak se vám tam klidně rozprchnou. Když do New Yorku, tak se vás drží jako klíště. Z Ameriky mají lidé větší respekt než z Evropy, kde se cítí jako doma.

Jak velké lákadlo je Jaromír Jágr?

Ohromné. Je to fenomén pro fanoušky, i pro mě osobně. Když člověk letí na NHL, hledá zápas s Jágrem. Začíná to už první pasovou kontrolou – my říkáme lidem, že když neumí anglicky, tak univerzální odpověď je „Jágr“ – ta uvolní každého úředníka, kterého potkáte, i toho nejpřísnějšího. Já říkám lidem, aby se ničeho nebáli, že ve skutečnosti žádný vstupní rozhovor po příletu do USA neprobíhá. Když se vás ale zeptají, proč sem jedete, a vy odpovíte „Jágr“, tak i ti nejpřísněji tvářící se Pákistánci na pasovce, o kterých byste si řekli, že o hokeji nic neví, roztají a jsou najednou v pohodě.

Zvyšuje se zájem o zápasy Jágra s tím, jak se blíží jeho konec zámořské kariéry?

Myslím si, že ano. Lidé vnímají, že konec jeho kariéry může přijít prakticky kdykoliv, a i to je jeden z důvodů, proč teď máme v New Yorku nejvíc lidí. Když jsme organizovali první skupinový zájezd do New Yorku na Jágra, tak hrál za New Jersey Devils. Čtrnáct dní před zápasem Jardu vytrejdovali na Floridu. I tak to ale byla skvělá akce, všem se to líbilo. New York je parádní město se spoustou možností.

Je v jiném českém sportu další podobný tahoun jako Jágr v NHL, za kterým se vypravují celé zájezdy?

Tak velký tahák určitě ne. Když ale lidi jedou na tenisové French Open nebo na jiné grandslamové turnaje, tak říkají: ,Kde asi bude hrát ten Berdych nebo ty Češi?´ Stejně tak u biatlonu. Ve fotbale to je Petr Čech. Lidé, co dřív jezdili na Chelsea teď jezdí na Arsenal (Čech chytal v letech 2004 až 2015 za Chelsea, poté přestoupil do Arsenalu, pozn. red.). Jágr je ale jedinečný.

Vedle vaší společnosti nabízí obdobné služby namátkou SportSen, SLAN tour nebo FotbalTour. Jak velká panuje v oboru konkurence?

Vzhledem k tomu, že sportovní cestování není až tak velký trh, tak tu konkurence je značná. Cestovní kanceláře obecně ve snaze navýšit obraty pronikají do oblastí, které dřív nedělaly – a sport se snaží zařadit do svého portfolia. Trh cestovního ruchu je nestabilní – když se cestovka zaměřuje na Turecko a najednou jí ten trh úplně vypadne, tak je logické, že si snaží najít jiné pole působnosti.

Kolik u nás v tomto byznysu podniká společností? Jak velký podíl na trhu má Czech Sport Travel?

Jsou to jednotky, odvětví ale roste, společností přibývá. Dneska tu máme dvě, které se dají považovat za konkurenty – SportSen a FotbalTour. Ostatní vyzobávají zbytky. My se považujeme za jedničku na trhu. Za loňský rok jsme měli osm tisíc klientů.

Co stojí za tím, že se vaše služba profesionalizuje? Proč je pro klienta lepší využít agenturu místo toho, aby si sám zařídil cestu a vstup na sportovní událost?

Hlavní důvod je ticketingové know-how. Většina akcí jsou vyprodané sportovní události, na které vstupenku velmi pravděpodobně vůbec neseženete, anebo od nedůvěryhodného zdroje.

Není tím důvodem spíš lenost klientů?

Určitě je skupina lidí, která vyžaduje ten servis, naše know-how, kontakty. Alfa a omega našeho podnikání je ticketing. Že lidem usnadníme cestu tím, že vše zařídíme, je až vedlejší. Letenku si dnes umí koupit každý, stejně tak hotel. Lidé ale také vnímají fakt, že vzhledem k přísnému zákonu o cestovním ruchu mají garanci, že u cestovních kanceláří o peníze nepřijdou.

Které zájezdy patří k nejoblíbenějším?

Určitě anglický a španělský fotbal, tam vede Arsenal, Liverpool, FC Barcelona a Real Madrid. Hodně atraktivní soutěž je také německá Bundesliga, tam vypravíme větší množství klientů také vzhledem k menší ekonomické a časové náročnosti. V neděli osmého nám odletělo šedesát lidí na NHL. New York ve spojení s tím, že tam bude dvakrát hrát Jágr, je tahák. Lidi rádi jezdí na tenis nebo třeba do Maďarska na formuli 1 – tam to jsou stovky lidí.

Jak početná je obvykle skupina, kterou vypravujete?

Na utkání Česko-Kanada (hokejové MS, pozn. red.) pojede, odhaduji, tisíc lidí. Na fotbalový zápas Dortmund vs. Augsburg jelo v prosinci sto lidí. Do Hochfilzenu se na biatlon vypraví cca osm lidí každý den. Průměrné číslo pro nás v tomto směru nemá vypovídací hodnotu. Snažíme se zájezdy realizovat a nerušit, jsme připravení na to, že když se nám přihlásí osm lidí, tak použijeme devítimístná auta a vezeme je takto.

Když se budu jako klient rozhodovat, se kterou sportovní cestovkou pojedu například na hokejové mistrovství, čím kromě ceny se mě budete snažit přesvědčit a odlišit vlastní služby od konkurence?

Snažíme se dostat do skupiny oficiálních prodejců vstupenek na zápasy. Nejsnazší příklad je anglická Premier League. My jsme jedni z mála na našem trhu, kdo prodává oficiální vstupenky na anglický fotbal. Řada našich ostatních konkurentů prodává permanentky, což je v Anglii nelegální (klient si koupí permanentku na jedno použití, navštíví s ní jeden zápas, a vrátí ji, pozn. red.) Dělají to proto, že takto dosáhnou nižší ceny. Snažíme se lidem vysvětlit, že když si lístek koupí u nás, tak mají oficiální vstupenku na jejich jméno a nehrozí jim, že se na zápas nedostanou. Mají jistotu.

Proč nemá víc cestovek zájem o oficiální vstupenky?

Ostatní chtějí uspět v soutěži nižší cenou, tím pádem neoficiální vstupenkou. Takových je většina. Černý trh je tak široký, takže i tihle lidé na něm se snaží vyhledat prodejce zájezdů a nabízet jim vstupenky. Ticketing je složitý, neříkám, že my máme stoprocentně jenom oficiální lístky.

My když bychom prodali lístky na českou fotbalovou ligu, tak je to neoficiální prodej, protože kluby povolují pouze prodej vstupenek napřímo. Hranice mezi oficiálním a černým trhem je tenká, my se ale snažíme jít oficiální cestou.