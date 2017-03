Starý Krteček už dnešním dětem nestačí, říká Karolína Milerová

Legenda českého animovaného filmu Krteček zažívá přelomové období. Zdá se, že po dlouhých letech by mohly utichnout spory o majetek, které vypukly v rodině jeho autora Zdeňka Milera po jeho smrti. To Krtkovi usnadní plány na uskutečnění globální expanze. Nechali jsme proto čtenáře E15.cz, aby Karolíně Milerové, vnučce Krtečkova autora a majitelce práv k černému zvířátku, položili otázky.

Je na obzoru definitivní vyřešení sporů o práva na Krtečka, jak se nedávno psalo? Co bude dohoda obsahovat?

Hlavní spor je mezi dědici o pozůstalost po mém dědečkovi. Jeho zdárné vyřešení ale nezáleží jen na mě, ale na celé mojí rodině. Hlavním krokem je rozhodnutí o platnosti závětí. Celá věc je o to komplikovanější, jelikož se dědického řízení účastní hodně lidí.

Kolik sporů o práva na Krtečka běží a v kolika z nich jste jednou ze stran Vy sama?

Sporů ubývá. Co se týče rodinných sporů, ty řešíme jednáním o komplexní dohodě, která uspokojí všechny členy rodiny. Naše obchodní spory zaznamenaly příznivý obrat, kdy jsme vyhráli jeden spor nad firmou, kterou zalicencovala paní Fischerová (správkyně dědictví po Zdeňkovi Milerovi - pozn. red.) po smrti mého dědečka bez vědomí dědiců.

O co vlastně v dědickém sporu běží?

Situace je komplikovanější, než se na první pohled zdá. Hlavní spor se týká dědictví po mém dědečkovi. Je tam velké množství finančních prostředků, nemovitosti, práva. Celé věci se účastní několik členů rodiny a existují dvě závěti, u nichž se neví, která je správná. Můj spor s mou smlouvou, kterou mi dal dědeček, je k tomu jen doplňkový. Chceme se domluvit na dědictví i na zmíněné smlouvě. Jsou to spojené nádoby, i když jsou to odlišné věci.

Kolika lidí se spor týká?

Je v něm asi šest členů rodiny a všichni se musí domluvit. Pro každého má dohoda, na které pracujeme, přinést něco pozitivního. Každý ale musí zároveň v něčem ustoupit. Nemůžu mluvit za ostatní a nevím, jestli to ve všech případech půjde. Náš byznys ale běží výborně. Spory, které jsme měli, se týkaly pár výrobků. Produktů přitom máme stovky.

Nedávno jste naznačila, že cesta k dohodě už nemusí být dlouhá. Co to znamená?

O dohodě se už bavíme půl roku, ještě to tak na čtvrt až půl roku ještě je. Jsou tam věci, přes které se každý musí přenést. Vztahy v rodině byly hodně špatné už dávno před smrtí mého dědečka. Dohoda by ale měla trh uklidnit.

Plánujete otevírání obchodů a zábavních center. Budete prodávat také v Číně?

Pokud bychom se k tomu rozhodli, tak bych tam chtěla partnera, který už v Číně provozoval západní franšízy typu Starbucks, aby se nestalo, že se značka začne kopírovat nebo to bude udělané ošklivě. Jezdím ale do Číny často, takže vím, že to jde. Najít partnera ovšem nebude jednoduché.

Necháte se ovlivňovat konkurencí?

I když Krtečka milujeme a máme k němu kladný vztah, tak je třeba držet krok s dobou a konkurencí. Děti jsou zahlcené, konkurence je obrovská. Neustále se nám snižuje věková hranice dětí, které se na Krtečka dívají. Dříve to bylo od tří do šesti lety, nyní od jednoho do čtyř. Děti jsou dnes obrovsky napřed a abyste je neztratil, musíte jim mít co nabídnout.

Jak vypadá váš byznys v Číně?

Vysílá se nový seriál, licencujeme produkty na prodej. Rozšiřujeme tam pole působnosti, zaměstnáváme v Číně lidi. K dnešnímu dni je hotových 52 dílů první série, které právě běží v sobotu a v neděli ráno v dětském bloku Animáček v TV Barrandov. Vysílací práva na televizní seriál v současné době kupují televize z celého světa.

Proč jste se rozhodla svolit k natočení nových dílů?

Vždy jsem říkala, že nemá jít o náhradu za původního Krtka. Značku je však potřeba rozvíjet. A když zahraniční televize nechtějí kupovat práva na starý film, tak se v těch nevysílá, nefunguje tam tudíž ani prodej věcí s Krtkem spojených a značka upadá. S tím tedy musíte nějak pracovat. A když vás osloví jedna z největších televizí na světě (CCTV – pozn. red.), tak neřeknete ne.

Z jakého důvodu nechtějí v cizině původního Krtka?

Měla jsem o tom mnoho jednání v Americe a vždy říkali, nic moc. Je to pro ně bohužel zastaralé až nudné. My k seriálu chováme sentiment, ale oni na to pohlížejí jinak. Původní díly Krtečka baví děti do tří let. Ale starší děti už mají jiné potřeby. Nový Krteček jde proto na ruku i starším dětem od tří do šesti sedmi let. Navíc děti, když dnes nemají animaci ve 3D, tak jim nerezonuje. Neříká se mi to dobře, je mi to líto, ale je to tak.

Pokud Krteček dorazil i do Číny, kdy se vydá do USA?

Začátek expanze do USA plánujeme již v tomto roce. Věřím, že se nám povede Krtečka úspěšně představit i americkým dětem. V následujících pěti letech chceme obecně expandovat na další zahraniční trhy, kde bychom dětem rádi předávali Krtečkovo sdělení a jeho příběhy jich bavili co nejvíce. V plánu máme i další projekty, které bychom chtěli zaštítit značkou Little Mole.

Proč Krtek vyrazil zrovna do Číny? Nebyly nabídky odjinud?

Po množství jednání s několika zahraničními produkcemi jsme se rozhodli pro koprodukci s největší čínskou televizí CCTV. Je to jedna z největších televizí na světě a dostat nabídku na spolupráci od partnera takového formátu je velká pocta pro každého. V Číně je náš Krteček velmi populární a děti ho mají rády. S Čínskou státní televizí jsme se dále jednomyslně shodli na podmínkách spolupráce, která skvěle funguje.

Jak se Vám zamlouvalo, když se Krtka v čínské televizi „chopil“ prezident Zeman?

Krteček je v Číně historicky velmi oblíbený. Během mnoha dlouhých let se stal naším neoficiálním státním symbolem. Proto je pochopitelné, že jej pan prezident při návštěvě ČLR prezentoval a jsme na to pyšní.

Pojedete s Milošem Zemanem do Číny znovu?

Ještě jsem nedostala oficiální pozvání, ale podle mých informací bych pozvaná být měla. Takže pokud nakonec opravdu přijde, určitě neřeknu ne. Vedle Číny bych s panem prezidentem ráda jela i do Ameriky, abychom například navázali nové vztahy s producenty. Ostatně to byl sen mého dědy, aby byl Krteček populární i v Americe.

Jaké je hlavní Krtečkovo poselství?

Hlavním Krtečkovým poselstvím je význam přátelství a láska k přírodě. Takové poselství je a bude vždy důležité, v každé době a společnosti. Proto je tolik nadčasové.

Četl jsem, že budoucnost patří umělé inteligenci, digitalizaci, robotizaci. Dočkáme se i Robo-Krtečka?

Jelikož chceme zachovat odkaz mého dědečka, s Krtečkem stále pracujeme a rozvíjíme ho. S požadavky na 3D animaci jsme reagovali vytvořením nových animovaných dílů, které dnešní děti prostě baví. Je velice pravděpodobné, že technologický vývoj a pokrok přinese robotické hračky s umělou inteligencí, ale Krtečkova vize je spíše spojená s přírodou, ekologií a tradicí. Těchto hodnot se proto držíme.

Provázel Vás krteček celým dětstvím?

Určitě ano a nadále mě každodenním životem provází. S dědečkem jsem vždy trávila hodně času a jeho výchova na mě měla velký vliv. Díky jeho přístupu, který byl stejný jako při tvorbě Krtečka jsem se naučila důležitým vlastnostem, které nyní oceňuji každý den. Dalo by se tedy říct, že za mé dobré vlastnosti vděčím právě mému dědovi a Krtečkovi.