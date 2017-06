Ťok: Výběr mýtného na silnicích první třídy pomůže obcím. Cena tendru je předběžná | E15.cz

Proč jste nastavili cenu takto vysoko?

Je to cena předběžná, tedy není to cena, která by měla být dosažená. A za druhé si musíme uvědomit, že v té ceně budou všechny náklady, tedy pořízení systému i desetiletý provoz, palubní jednotky, a je tam započítáno i rozšiřování zpoplatněné dálniční sítě. Nebude se tedy rozšiřovat formou dodatků, jako dosud. Plus je tam dalších 900 kilometrů silnic první třídy.

Neriskuje stát příliš, že jeho majetek v podobě současného mikrovlnného systému přijde vniveč?

Já se toho nebojím, protože podle mě každý z těch nabízejících využije možnosti ten majetek využít. A při neoficiálních jednáních na NKÚ jsem byl ujištěn, že i kdyby se ten majetek nevyužil, tak by to nemělo být bráno jako nehospodárné nakládání.

Proč stát nevypsal soutěž na provozovatele toho, co už má?

Protože vláda rozhodla o jiném vypsání. A já jsem jako člen vlády zodpovědný za to, že budu dodržovat usnesení vlády. Jak víte, já jsem dával odlišné návrhy, ty ale nebyly přijaty.

Jak by to vypadalo, kdybyste rozhodoval vy sám?

Podmínky soutěže bych více omezil, aby stát pokračoval v tom, co si před deseti lety vybral. Ale tady byla velká nejenom politická, ale i společenská objednávka, abychom dali šanci i jiným technologiím.

Nahrává tendr satelitní nebo mikrovlnné technologii?

Nadávají nám z obou stran, což beru jako poměrně dobrý indikátor toho, že to míří k té technologické neutralitě. A to ve smyslu, že může být použita kombinace mikrovlny a satelitu nebo jen jediná technologie.

Rovněž se hodně diskutuje o zmíněném zpoplatnění dalších 900 kilometrů silnic první třídy. Proč jste k němu sáhli?

Tady se říká, že rozšíření o těchto 900 kilometrů není hospodárné. Znamená to ale, že zpoplatníme jedničky, které se často používají jako alternativa k dálnicím. Je za tím naléhavá žádost obcí, které to chtějí, týká se to například tahu z Plzně na Domažlice. A ještě k té ceně, dnes se v infrastruktuře soutěží až o 40 procent níže a já očekávám, že tady to může být velmi podobné.