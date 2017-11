Vánoční album mi ve sbírce chybělo, říká houslista Pavel Šporcl | E15.cz

Chystáte pro Českou televizi dokumentární cyklus o velikánech tuzemské houslové scény minulosti. Proč projekt vznikl?

Historií české houslové školy a jejími vrcholnými představiteli se zabývám již několik let. Čeští houslisté od pradávna patří k nejlepším na světě a naše houslová škola je proslulá. Myslím, že by byla velká škoda, aby jejich odkaz upadl v zapomnění, a tak jsem se po vzoru mého učitele profesora Václav Snítila rozhodl tato velká jména zase připomenout.

Už v roce 2013 jsem proto nahrál album Moje houslové legendy složené ze skladeb mistrů Jaroslava Kociana, Jana Kubelíka, Otakara Ševčíka, Ferdinanda Lauba, Františka Ondříčka a dalších. Následně jsem České televizi nabídl projekt, v němž bych diváky provedl životy a úspěchy jmenovaných houslistů, zahrál ukázky skladeb, které zkomponovali, a pokusil se předvést jejich osobitý styl. ČT na moji nabídku slyšela, a tak jsem napsal námět i scénář.

Kde všude seriál vznikal?

Natáčeli jsme v Česku, ale též v USA, Rakousku, Rusku i na Ukrajině. Podařilo se mi dohledat mnoho archivních materiálů. Byl to mimořádně obohacující proces. Prozatím jsme natočili šest dokumentárních dílů. Dokončit by se měly do konce tohoto roku. Kdy se bude dokument vysílat, ještě přesně nevím. Radost mám ale z toho, že pokračování natáčení je již schváleno.

V červenci jste natáčel s Královskou liverpoolskou filharmonií vaše první vánoční album. Co na něm bude a jak tato spolupráce vznikla?

Mám moc rád Vánoce a hudba k nim neodmyslitelně patří. Za svou kariéru jsem nahrál mnoho různých projektů, ale vánoční album mi v diskografii scházelo. Požádal jsem tedy o spolupráci jednoho z nejlepších současných producentů Jona Cohena. A letos v létě jsem tak nakonec letěl natáčet s proslulou Královskou liverpoolskou filharmonií a světoznámým dirigentem Sebastianem Lang-Lessingem.

Podle čeho jste skladby na vánoční album vybíral?

Snažil jsem se, aby výběr koled a melodií byl různorodý. Kromě známých koled, jako jsou Narodil se Kristus pán či Tichá noc, album obsahuje i písně méně známé. Sám jsem se velkou měrou podílel na speciálních aranžích pro sólové housle a orchestr a zařadil jsem i Modlitbu, moji novou kompozici.

Hosty desky jsou Český chlapecký sbor Boni pueri a báječná harfistka Jana Boušková. Z alba Christmas on the Blue Violin mám ohromnou radost a doufám, že se bude líbit i posluchačům.

Budou k albu nějaké koncerty?

Ano. Na novou nahrávku navážu a vyjedu na turné nazvané stejně jako album Vánoce na modrých houslích. Sérii koncertů zahájíme 4. prosince v Českých Budějovicích a zakončíme 22. prosince v Karlových Varech.

Hrát budu nejen skladby z nového alba, ale i jiné koledy společně s mými hosty: sborem Boni pueri a dvojnásobnou držitelkou Thálie, sopranistkou Janou Šrejmou Kačírkovou. V českých městech mě doprovodí Karlovarský symfonický orchestr, na Moravě Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.

Turné vyvrcholí koncerty v pražském Fóru Karlín 19. a 20. prosince. Hostem bude harfistka Jana Boušková. A z prvního koncertu dokonce Česká televize pořídí záznam.