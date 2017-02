Virtuální realitu čeká velká budoucnost, říká spolumajitel firmy STRV Lubo Smid

Kdo by čekal, že rozhovor zahájený čepováním piva se může odehrávat jen v hospodě nebo pivovaru, mýlil by se. Stejně tak to může být v kancelářích jednoho z nejúspěšnějších českých start-upů STRV. A pokud není chuť na pivo, dá se jít pracovat do vířivky kousek vedle. „I když je pracovní trh zvláště v Praze hodně přehřátý, stále si vybíráme a nebereme každého,“ říká Lubo Smid, spolumajitel české firmy, která se už pevně uchytila v americkém Silicon Valley.

V kancelářích máte kulečník, vířivku i výčep s pivem. Řešíte produktivitu práce?

Výkon samozřejmě sledujeme. Je nám ale jedno, kdy a kde lidé pracují. Důležité je, že práce je hotová. Jak se kdo k výsledku dopracuje, je čistě na něm. Čas, který naši lidé tráví u kulečníku nebo u piva, není na úkor práce.

Proč mají ajťáci často kanceláře, které zrovna neodpovídají korporátním standardům?

Souvisí to se situací na IT trhu. Zájem o technologické talenty je obrovský. Vytvoření hezkého pracovního prostředí a benefity typu pití a jídla jsou způsob, jak jim práci zpříjemnit. V technologickém světě je to dnes už víceméně standard.

Takže originální pracovní prostory jsou součástí personalistiky?

To bych vyloženě neřekl. Spíš to souvisí s firemní kulturou, která je tím, co talenty přiláká. Lidi ale jsou. Jen si díky tomu, že v IT prakticky není nezaměstnanost, mohou více vybírat, co a kde budou dělat.

Tomu musí jít firmy naproti tím, že je jejich nabídka extrémně zajímavá, aby k nim někdo nastoupil. Ale i když je pracovní trh zvláště v Praze hodně přehřátý, stále si vybíráme a nebereme každého. To by se nám totiž mohlo vymstít.

Byznys máte hlavně v USA. Nebylo by lepší tam mít rovnou i vývojářské centrum?

Vývoj v Praze máme zčásti z historických důvodů. Všichni, kdo jsme založili STRV, jsme Češi a začínali jsme tady. Představa, že bychom to tady zabalili a budovali zcela nový tým v Americe, příliš zajímavá není. Smysl nám to v USA nedává rovněž kvůli tomu, že obří technologické společnosti tam spolknou velkou část lidí z pracovního trhu. Důležité je mít v Americe obchodní tým. Ten jsme tam nedávno nově postavili.

Vnímají vás v Americe jako evropskou, či dokonce českou firmu?

Snažíme se co nejvíce splývat s trhem, na němž působíme. Takže na první pohled není vidět, že jsme česká firma. A vlastně ani nejsme. Máme entitu v USA, zčásti jsme i americká společnost. Když už nás někam zařazují, tak do východní Evropy. Ta má však v Americe v technologiích výborné jméno. Takže je to spíš bonus, protože tamní zákazníci očekávají, že budeme mít skvělý vývoj.

Neočekávají také, že budete levní?

Neprofilujeme se jako levná firma, ale jako společnost, která práci odvede dobře a rychle. Kdo hledá nejlevnější cesty, jde do Asie.

Budete se Spojených států dál držet?

Stále to beru tak, že v Americe skoro začínáme. Až si tam s novým obchodním týmem řekneme, že nám Amerika funguje, začneme se koukat i na jiné trhy. Z hlediska diverzifikace rizika je ale rozšíření jinam určitě zajímavé. V určitou chvíli expanze na jiný trh nastane. Nedokážu ale ještě říci, který to bude ani kdy.

Pokud ale splaskne technologická bublina, tak se to asi stane nejdříve v USA. Připravujete se na to nějak?

Je velmi pravděpodobné, že pokud se něco takového stane, Amerika bude první na ráně. Proto nechceme mít byznys jen ze zakázek. Rok 2017 pro nás bude rokem, kdy začneme velmi intenzivně pracovat na druhém pilíři STRV. Budou to vlastní projekty.

Několik jich už máme, ale chceme je výrazně posílit. Potřebujeme více projektů schopných přinášet příjmy. Pokud by se pak v Americe něco stalo se zakázkovým byznysem, budeme vědět, že to pro nás neznamená katastrofu.

Takže ohrožení necítíte?

Splasknutí bubliny bychom v prvním řadě považovali za příležitost. Dnes je tu obrovské množství technologických firem, takže by se rozhodovalo, která přežije a která ne. Silní většinou přežijí, trh se vyčistí od slabších hráčů. Pro nás by to byla příležitost být silní a ve výsledku z toho benefitovat.

O bublině se mluví kvůli tomu, že ceny technologických firem jsou už podle některých názorů přestřelené. Co o tom soudíte?

Je tu příklad služby Uber. Když se podíváte na to, jak je jejich byznys objemově obrovský, co všechno dělají, jak jsou schopní se rychle vyvíjet, přijde mi, že ohodnocení (69 miliard dolarů – pozn. aut.) této firmy reflektuje její současnou pozici.

Poslední otázka k USA. Jak vaši obchodní partneři vnímají nástup prezidenta Trumpa?

Asi je známo, jaká je atmosféra zvláště v Silicon Valley. Převládá tam názor, že to není úplně ideální situace. Současně tam ale všichni vědí, že je potřeba to brát jako fakt a nějak s ním pracovat.

Jaké nové projekty chystáte?

Určitě budeme chtít v technologiích využít know-how, které už máme. To znamená, že se budou nové projekty točit hlavně kolem mobilních aplikací. Ať už pro koncové zákazníky, pro byznys nebo pro vývojáře. Už několik let pracujeme na mobilní aplikaci Surge, což je seznamka pro gaye.

Před několika málo týdny jsme vypustili novou aplikaci Grizzly, která je také pro gaye, jen je zaměřená na trochu jinou skupinu. Surge už je dnes oddělená firma, která funguje nezávisle na STRV a hezky splácí počáteční investici. Příjmy z této aplikace už nejsou zanedbatelné. Taky o ni mají velký zájem společnosti, které podobné aplikace vyvíjejí.

Takže vnější investici nepotřebujete?

Máme celkem silnou pozici a investici nutně nepotřebujeme. Prozatím. Určitě ale víme, že do samotné STRV nepustíme nikoho dalšího. V situaci, kdy by nám do toho mluvil ještě někdo jiný, bychom nebyli komfortní.

V jednotlivých projektech jsme ale otevření různým možnostem. Například rozvoj jídla Ordr.cz máme rozdělený s kurýrní službou Messenger. My jsme do projektu vložili technologickou část, Messenger extrémně důležitou logistiku.

Jak se Ordru v Praze vlastně daří?

Je to extrémně těžký byznys. Snažíme se najít model, který bude dlouhodobě fungovat. Ideálně bychom ho chtěli rozšířit do dalších měst. Pro bandu kluků, kteří mají zkušenosti s technologiemi, pozvali si někoho na logistiku, ale nejsou kuchaři, je to velmi náročné.

Na druhou stranu nám ovšem kuchyně funguje skvěle a vaří výborné jídlo. Avšak náš závazek, že jídlo doručíme do deseti minut od objednání, je finančně drahý. Když to pak promítneme do finální ceny, u zákazníků se to nesetkává úplně s pochopením.

Vaše společnost poměrně rychle vyrostla. Je rozdíl řídit malý start-up a firmu se 150 zaměstnanci?

Musel jsem ubrat ze záběru věcí, které dělám, a soustředit se ideálně na jednu konkrétní oblast. Když začínáte, děláte všechno. Účastníte se vývoje projektů, děláte marketing, hledáte klienty a zaměstnance, zařizujete kanceláře, řešíte, že v kávovaru došlo mléko. Když vyrostete, už si na to můžete najmout lidi, kteří těmto jednotlivým oblastem rozumějí, a vy je necháte dělat super práci.

Na jaké technologické trendy bude dobré upnout pozornost?

Velký potenciál má virtuální realita a aplikace kolem ní. Extrémně nás to zajímá a chceme v této oblasti nějaké projekty vytvořit. Určitě bude dál postupovat propojení hardwarových věcí se softwarem. V této oblasti mi naprosto skvělé připadají sluneční brýle Spectacles od sociální sítě Snapchat.

Natočíte s nimi krátké video, hned ho máte v telefonu a stejně rychle ho můžete poslat na sociální síť. Samozřejmě s tím přicházejí otázky soukromí, ale asi je to jen věc zvyku. Hodně zajímavé bude sledovat také další vývoj umělé inteligence.

Kde bude mít virtuální realita největší využití?

Do povědomí se dostala díky hrám. Ale využít ji lze téměř všude. Například při prohlídkách nemovitostí. Když si budu chtít pronajmout byt, už do něho nebudu muset fyzicky jít, ale nasadím si brýle a projdu si ho.

Něco podobného nedávno již spustilo české Flatio, které nabízí střednědobé pronájmy. Pro prohlídku vám stačí mít například Google Cardboard. Stejně tak než pojedete na dovolenou, dané místo si virtuálně projdete a rozhodnete se, jestli se vám tam skutečně líbí.

Vidíte mezi českými start-upy potenciální hvězdy?

Jsou tu určitě velmi zajímavé projekty. Hodně rád mám například softwarový projekt Product Board nebo výrobce ponožkobot Skinners. Velké očekávání máme od regionálního kola soutěže Startup World Cup 2017. Je to velká příležitost sjednotit startupovou komunitu, umožnit sdílení nápadů, a ne aby si každý hrál jen na svém písečku.

V této soutěži ostatně působím jako mentor. Vyhlášení výsledků bude na začátku března, stejný měsíc proběhne finále o jeden milion dolarů v Silicon Valley. Pro nás je to možnost být konečně u pořádné akce, do níž se lokální i evropské start-upy mohou zapojit.