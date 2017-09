Vzdělání? Bude to pro nás miliardový byznys, říká bývalý politik ODS Vladimír Schmalz | E15.cz

Dlouholetá přední postava energetické skupiny ČEZ a bývalý pražský politik za ODS Vladimír Schmalz se pustil do skupování firem ve vzdělávání. Buduje vzdělávací skupinu Edua, jejíž ambicí je být jedničkou na trhu. „Určitě tu konsolidační příběh možný je,“ říká Schmalz.

Co říkáte vládou schválenému nárůstu platů učitelů? A jak to ovlivní mzdy v soukromé vzdělávací sféře?

Učitelé a pracovníci ve školství a oblasti vzdělávání si obecně zaslouží zlepšení platových podmínek. Zejména pak ti, kteří dlouhodobě odvádějí skvělou práci.

Pokud jde o vliv nárůstu platů učitelů na platy v soukromé sféře, pak se to dá těžko odhadnout. Zvýšení platů učitelů je však pouze jedním z mnoha kroků, které by mohly vést ke zlepšení situace ve školství, k odstranění průměrnosti, kterou politici stále podporují.

Je doslova ostudou této vlády a ministerstva školství, že jediným kritériem při vypisování veřejných soutěží na vzdělávání a jazykovou přípravu je cena zakázky, nikoli její kvalita. Za nízké ceny tak dostávají průměrnost a to není dobrý přístup.

Jak jste se z velkého energetického byznysu dostal ke vzdělávání?

V roce 2012 mě oslovil dlouholetý kamarád Milan Procházka s projektem investice do digitálního vzdělávacího obsahu. Tam jsem se poprvé začal více zajímat o vzdělávání.

Lákala vás možnost sehrát roli konsolidátora ve vlastnicky roztříštěném oboru?

Společnost se vyvíjí, nastupuje nová generace, vznikají nová zaměstnání a profese. Vzdělávání je díky tomu velmi atraktivní obor, který ve spojení s technologiemi prochází obrovskou proměnou.

To nás vrhá do situace, kdy je tento obor jakožto průmysl hodně fragmentovaný. Určitě tu konsolidační příběh možný je. Na začátku to sice primární motivace nebyla, ale dnes, když na tuto sféru koukáme jako investoři, tak v něm příležitost vidíme.

Budete pokračovat v akvizičním růstu?

Určitě. Stále máme nějaké zajímavé věci rozjednané. Doufám, že do konce roku ještě něco z toho dokončíme. Do budoucna ale už bude váha organického růstu a akvizic zhruba stejná.

Co vám ještě ve skupině chybí?

Máme již skoro všechno. Struktura skupiny je přibližně taková, jak si ji v budoucnu představujeme. Máme silnou větev v B2B segmentu stejně jako jiná silná část skupiny se angažuje v B2C. Máme rovněž úspěšnou technologickou část, která se ve vzdělávání účastní nabourávání zastaralých metod výuky. Bude se tedy jednat spíše o posilování těchto stávajících větví, než že bychom hledali něco pronikavě nového.

Jak velké další akvizice budou?

V hledáčku máme směs různých příležitostí. Od malých přes střední až po ty velké.

Jaké letos očekáváte konsolidované tržby?

Dostaneme se do nižších stovek milionů korun. V dlouhodobějším výhledu pěti a více let pevně věřím tomu, že budeme mít miliardový byznys.

Budete se spoléhat jen na Českou republiku, nebo budete expandovat do zahraničí?

Naší momentální ambicí je Česká republika, jsme absolutně koncentrovaní na domácí trh. Samozřejmě se díváme i po příležitostech kolem, ale vážně v současné době o ničem neuvažujeme.

Kolik jste už do budování skupiny investovali?

Řádově jsou to desítky milionů korun.

Před prázdninami jste nově vytvořenou pozici generálního ředitele obsadili zkušeným manažerem Davidem Vrbou. Bude to ve skupině znamenat nějaké další změny?

Pro skupinu je to součást nové etapy. Spolu s tím, jak jsme se přestěhovali do nových prostor a konsolidovali jednotlivé týmy, jsme vymysleli nový projekt, jak týmy vnitřně přeskupíme podle jednotlivých byznysových vertikál. Celé toto nové seskupení bude vyžadovat zásadní změnu v řízení celé skupiny.

To byl i důvod, proč jsme mohli zveřejnit zprávu, že se nám pro tuto myšlenku podařilo získat i tak skvělého člověka, jakým je David Vrba. Má přesně ty zkušenosti, které v této fázi rozvoje potřebujeme. Ze svých profesionálních aktivit si přinesl porozumění ekosystému, který působí na více vertikálách a zároveň operuje s mnoha značkami. A to je přesně budoucnost, která čeká Edua Group.

Takže značky, které jste převzali, zachováte?

Aktuálně ve značkách neplánujeme žádné změny. Ale samozřejmě jeden z úkolů, které si od nového vedení skupiny slibujeme, bude lepší profilace jednotlivých značek a jejich přesnější podpora. Samozřejmě nelze vyloučit, že to v budoucnu povede k nějakým změnám. Ale diskuze o tom teprve začíná.

Skladba vlastníků zůstane stejná?

V současnosti jsme tři akcionáři. Já mám majoritu, menšinoví akcionáři jsou Milan Procházka a Martin Janoušek. Momentálně s žádnou změnou nepočítáme. Skupinu budujeme podle sebe a podle našich představ.

Velikost trhu odhadujete na jednotky miliard korun. Jaký budete mít podíl?

Nevytváříme ji s vidinou toho, že bychom ze skupiny chtěli za rok, dva, tři exitovat. To určitě není naše motivace. Tou je vybudovat instituci, která umí naplnit vzdělávací potřeby každé věkové a profesní skupiny.

Před volbami má každá politická strana silný akcent na vzdělávání a jeho přizpůsobování nové podobě pracovního trhu. Podle toho, co říkají, vidí naléhavost reformy této sféry a zlepšení vzdělávacích procesů. Vycházím z toho, že to nebudou prázdná slova a že tato strategie, ať ji bude realizovat kdokoliv, se začne naplňovat.

Což mi jako investorovi na vzdělávacím trhu dává naději, že trh neporoste pomalu, ale rapidně. S tím souvisí, že jak se trh začne zvětšovat, bude se asi rozšiřovat produktová nabídka. Bude to velký trh a my na něm budeme největší hráč. Těžko říci, kolik bude náš podíl, ale ze soukromých institucí budeme největší.

Jakou má soukromé vzdělávání ziskovost?

Jsme dnes v České republice v oboru, který je nízkomaržový. Předpokládám však, že se do budoucna tato situace změní. Protože problém všech lidí, kteří se angažují kolem vzdělávání, ať už jsou to učitelé na základních nebo středních školách či lektoři v soukromé vzdělávací sféře, je, že skrz jejich odměňování a nízké platy společnost stále jejich funkci nedoceňuje.

Očekávám však, že význam těchto lidí poroste a zároveň s tím se začnou zlepšovat marže. Protože na západ od našich hranic jsou marže v úplně jiných řádech.

To je váš byznys tolik provázaný s pozicí vzdělávání ve společnosti?

Ano, souvisí to s celkovou náladou. V okamžiku, kdy nevidíte, že by se společnost vyvíjela kupředu nebo že by definovaná budoucnost měla projít nějakou změnou, tak lidé necítí potřebu se vzdělávat. Jsme ale naštěstí v jiné situaci. Víme, že nás v budoucnosti čekají veliké změny, spousta profesí bude vypadat úplně jinak než dneska.

Tyto profese budou vyžadovat úplně jinak připravené lidi. S tím samozřejmě souvisí celý profil vzdělávání a jeho změna. Jsme v situaci, kdy si značný počet lidí začíná uvědomovat, jak důležité je budovat si interakci se změnami, jak důležité je informovat se o nových technologiích, vyznat se ve věcech, které nám zjednodušují život.

Co je v současnosti ve vzdělávání zásadním trendem?

Určitě je to průnik technologií, a to v pozitivním i negativním slova smyslu. Jde o práci s digitálním obsahem a splynutí požadavků na vzdělávání a přípravu jednotlivých budoucích profesí.

Jak je tuzemské vzdělávání rozvinuté ve srovnání se zahraničím?

Žádné velké reformy tu zatím neproběhly, takže vzdělávání je tu pojímáno spíše starším způsobem. Pomalejší než ve vyspělých zemích je tedy v tomto oboru samozřejmě i nasazování moderních technologií. K určitému posunu ale dojde, technologie k nám budou víc a víc pronikat. Naším úkolem je zákazníkům a klientům představovat škálu možností, které dnes splynutí moderního vzdělávacího obsahu a technologií nabízí.

Kapitál máte rovněž v dalších firmách. Držíte například podíl v přepravní službě Liftago a v Energomonitoru, peníze máte v analytické společnosti MonkeyData. Jsou to čistě finanční investice?

Edua Group je pro mě hlavní oblast, v níž se angažuji. Ostatní projekty jsou spíše součástí mého investičního portfolia. Mám tam buď vztah k produktu, který ta konkrétní firma nabízí, protože se mi líbí, jak je nový nebo jak je koncipován, jakou tam přináší změnu. Nebo tam mám silný vztah k týmu. Z toho důvodu tyto stále ještě start-upy podporuji. Ale na denním řízení se tam nepodílím. Jsem tam skutečně jako finanční nebo expertní investor.

Kolem vzdělávání a start-upů se pohybuje také váš bývalý šéf z ČEZ Martin Roman. Je to jen společná strategie, nebo jste konkurenti?

Přestože jsme s Martinem kamarádi dlouhé roky, žádná strategie tam není. Jeden čas jsme spolu na denní bázi pracovali. Avšak Martin se začal angažovat ve vzdělávání dávno přede mnou. Je to navíc úplně jiná část vzdělávacího sektoru. Potkali jsme se letos v projektu Edulogy, který je na hraně mezi mým a jeho investičním světem. Nevidím tam ale žádnou koordinaci nebo strategii.

Už šest let jste pryč ze skupiny ČEZ. Souvisel váš odchod s koncem Martina Romana?

Myslím že ne. Spíše to souviselo s tím, že hlavní akcionář v ČEZ měl podle mého tehdejšího pocitu pro společnost naplánovanou zcela novou strategii, v níž jsem necítil svůj silný expertní přínos. Proto jsme se tehdy s Danem Benešem dohodli na velmi přátelském rozchodu a já se vydal vlastní cestou. Byl to naprosto přirozený krok v mé kariéře.

Mluvilo se o tom, že na váš odchod tlačila pražská ODS a okruh kolem Petra Nečase. Tedy strana, jejímž jste byl členem. Jak to bylo?

To jsou spekulace. Z ODS jsem odešel v roce 2013.

Za ODS jste byl dlouho pražským zastupitelem. Nezvažujete návrat do politiky?

Samozřejmě se o dění v Praze velmi intenzivně zajímám. Bydlím tu a zajímá mě, jak tu vypadají silnice a infrastruktura, zda se město nějak rozvíjí. Momentálně ale politika v mém životě nehraje žádnou významnou roli.

Byl jste jedním z prvních lidí, kterému média vytýkala propojení byznysu a politiky. Co tomu říkáte dnes?

Jako pracovník ČEZ jsem kandidoval do pražského zastupitelstva. Tehdy jsem tyto námitky odmítal s tím, že na komunální úrovni nevidím nic problematického na tom, když se lidé ze soukromého sektoru či polostátních institucí angažují v politice, která se týká okolí jejich bydliště.

Neviděl jsem na tom tehdy nic dramatického. Teď jsme v roce 2017 a padly tu ohledně střetu zájmu všechny hranice myslitelného. Takže tato debata už ve společnosti absolutně skončila. Výtkám, které padaly na mou adresu v roce 2010, bych se dnes mohl hlasitě smát.

Ještě nedávno se o vás ale psalo jakožto o jednom ze současných nejvlivnějších lobbistů na pražském magistrátu. Mimo jiné i díky úzkým vazbám na špičky ANO. Jak je to?

To jsou pohádky z říše fantazie a nijak na ně nereaguji.

Jste definitivně pryč z energetiky?

Energetika pro mě určitě není uzavřená kapitola. Stále se na poli energetiky angažuji a problematiku sleduji. Například Energomonitor, do něhož jsem investoval, je téma, které mě do oboru stále vrací. Nutí mě sledovat trendy a legislativu kolem. A protože Energomonitor prodává své výrobky zhruba ve dvanácti zemích, nutí mě to sledovat trh v daleko větší šíři, než kolik jsem musel sledovat v ČEZ. Dnes jsem mnohem zkušenější a informovanější energetik než tehdy.