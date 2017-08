Základ je, aby se děti nestresovaly, tvrdí učitel, který chce založit soukromou školu | E15.cz

Vaše žádost o zápis nové školy do rejstříku byla zamítnuta, ale pak jste uspěl s rozkladem. Jak je to teď?

Čekám, až mi přijde nové rozhodnutí. Očekávám, že v něm dostanu uloženo do 1. září dodat všechny podklady jako souhlas hygieniků s prostory školy. Jenže kvůli nejistotě žádné prostory pro tento školní rok nemáme. Budu na ministerstvo podávat žalobu.

Na co?

Poškodilo nás svou nečinností. Strávili jsme stovky, tisíce hodin přípravou. Zatímco my musíme všechno dodržet, úřad nedodržuje lhůty. Už v říjnu byla naše žádost vyřízena úředníky, do konce ledna čekala v kanceláři náměstka ministryně. Obávám se, že nakonec řeknou, že to povolili a že je naše chyba, že jsme to nestihli. Je to pokrytecké. Ministerstvo školství dostává soukromé školy pod obrovský tlak svou nečinností.

Jaké máte dál plány?

Jestli naši žádost nakonec schválí, hrozí, že ji stejně pro příští školní rok budu muset podávat znovu.

Je nadále pro novou soukromou školu ve Zlíně podle vás prostor?

Rodiče chtějí jiný přístup. Drtivou většinu nezajímá dvojjazyčné vzdělávání. Chtějí základní školu, kde bude bezpečná atmosféra a schopný ředitel, ne nějaký dosazený politicky. Základ je, aby děti nebyly ve stresu. Když se bojí, buď rezignují, nebo jsou třeba agresivní.