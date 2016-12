Zdeněk Brázdil: S armádou vývojářů nemůžeme zůstat jen ve dvou zemích

Od ledna začnou platit nové zákony o hazardu. Co na ně Tipsport říká?

Jsme především rádi, že tady zákony jsou. Čekali jsme na ně velice dlouho. Hlavním benefitem je, že se konečně vyřeší problém nelegální konkurence na internetu. Dlouhodobě fungovat souběžně se zahraničními firmami, které v Česku působí nelegálně, neplatí tu daně a nedodržují žádné zákony a omezení, je pro nás nešťastné. Proto zákon velmi vítáme.

Nové zákony umožňují provozovat kromě nynějšího internetového kurzového sázení i on-line kasino a karetní hry v čele s pokerem. Spustí je i Tipsport?

Ano, zákon umožňuje poskytnout na internetu nové hry. Určitě budeme chtít této možnosti využít a náš hlavní produkt – kurzové sázení – doplníme o on-line kasino. S tím počítáme. Hlavním byznysem pro nás bylo a zůstává kurzové sázení. Na to se zaměříme a i po vstupu nynějších nelegálních firem na tuzemský trh chceme zůstat jedničkou. Doplnění naší nabídky o on-line kasino proto vnímáme jako nutnost.

A karetní hry?

Co se týká karetních her, zejména pokeru, a dalších her, v nichž mohou hrát na internetu hráči proti sobě, ty zavádět nebudeme. Ekonomicky to pro nás smysl nemá.

O jaký trh se hraje? U kurzových sázek se říká, že legální a nelegální trh je jedna ku jedné. Když loni lidé prosázeli 38 miliard, stejná částka by se příští rok měla stát legálním trhem?

Ano, legální a nelegální trh se dosud pohyboval ve stejné výši. Do legálního trhu se počítalo pouze internetové kurzové sázení, v částce za nelegální trh pak vše včetně kasina a karetních her. Pokud by všichni nynější zahraniční operátoři požádali o licenci, dá se říci, že internetový trh by mohl stoupnout jednou tolik.

Kolik z toho lidé prosázejí u dosud nelegálních on-line kasin a pokeru?

Co se týká tržeb firem v Evropě, u sázkových on-line kanceláří to bývá nejčastěji tak, že šedesát procent pochází ze sportovního sázení a čtyřicet procent z internetového kasina. Pokud je ale firma zaměřena čistě na sportovní sázení a kasino má jako boční produkt – jako budeme mít my – tak se asi nedá očekávat, že to bude padesát na padesát, ale třeba sedmdesát ku třiceti. Nebudou to ale malá čísla.

Z pohledu evropských trendů přitom on-line kasino spíše klesá a sportovní sázení roste. Náš hlavní byznys je tak stále na vzestupu a jeho obliba roste.

Co vám na nových zákonech naopak nevyhovuje?

Zákon je hodně přísný z pohledu vysokých daní, které u technických her činí třicet pět procent (nyní je to sedmadvacet procent – pozn. aut.). To je v Evropě jedna z nejvyšších sazeb vůbec.

Druhá věc jsou zákonná omezení. U her jsou nastaveny limity na vklady a výplaty. Hry tak nebudou moci mít vysoké jackpoty, protože i výše výher bude omezena. Kvůli tomu bych dokonce odhadl, že legální trh u technických her bude příští rok menší, než je nyní nelegální, protože ten žádná omezení nemá. Český zákon je v tomto mnohem přísnější, než jsou evropské standardy.

Stát ale říká, že bude nelegální weby a firmy blokovat stejně jako platby přes ně a reklamu na ně. To nepomůže?

Určitě spoléháme na to, že represe budou fungovat. Nelegální provozovatel by si měl vybrat – buďto se přihlásí o licenci a bude chtít v Česku provozovat hry za stejných podmínek jako my nyní a odvádět daně. Anebo se rozhodne z trhu odejít. Jiná varianta by neměla nastat. Budeme držet palce, aby blokace fungovala dobře. Praxe z Evropy ale ukazuje, že zcela stoprocentně se nelegální byznys vymýtit nedá.

V Česku nyní nabízí on-line hry přes weby v češtině asi pětadvacet zahraničních firem bez české licence. Kolik z nich si o ni podle vás požádá?

Dokážu si představit, že si o licenci požádají velké světové a evropské firmy, protože jsou na burze a mají nějaké renomé. Bude ale mnoho menších firem, které budou nadále zkoušet působit v nelegálním prostředí.

Se zástupci velkých zahraničních firem jsme se potkávali na workshopech, které organizovalo ministerstvo financí. Velké firmy přitom deklarovaly, že o licenci stojí. Můj odhad je, že si požádá zhruba deset až patnáct velkých společností. Ale uvidíme.

Na zmíněných workshopech prý bylo výrazně více zástupců zahraničních firem než tuzemských. To by naznačovalo, že zájem je značný?

Přestože jsou zákon a výše daní přísné, známá zahraniční jména si nemohou dovolit český trh opominout. Je pro ně zajímavý. Myslím proto, že zvolí variantu o licenci požádat, spíš než z trhu odstoupit.

Co pro ně ale nyní může být na pomyslné misce vah novou informací, je nový zákon proti praní špinavých peněz. Vstoupí v platnost právě na začátku ledna a může vést k rozhodnutí si o licenci nepožádat. Pro všechny sázkové kanceláře, jak pro české, tak zahraniční, je to nesmírná komplikace.

Proč?

Nově se stáváme takzvaně povinnou osobou, což jsme dříve nebyli. Vztahuje se tak na nás povinnost fyzicky identifikovat klienta před zahájením obchodního vztahu, tedy před sázením a hraním.

Nový zákon o hazardu přitom umožňuje on-line registraci, zatímco dosud to bylo možné jen na pobočkách. Zákon o praní špinavých peněz tak tuto situaci vrací zpět a říká, že před zahájením smluvního vztahu s klientem – i kdyby chtěl vsadit jedno euro – jej musíme fyzicky zkontrolovat, ideálně na pobočce.

Tuzemské sázkové firmy, které kamenné pobočky mají, tak budou mít výhodu, ne?

Pro nás je to velký problém, ale pro zahraniční operátory, kteří nechtějí mít kamenné pobočky, to bude ještě větší. Zákon proti praní špinavých peněz obsahuje ještě množství dalších parametrů, identifikací to nekončí, ale začíná. Obsahuje povinnost množství různých hlášení a kontrol.

Pobočky tak pro nás začí- nají mít zcela jinou roli. Naše příjmy pocházejí více než z devadesáti procent z on-line. Nyní se však pobočky ukazují jako konkurenční výhoda proti nelegálním provozovatelům. Klienti to stále využívají i třeba pro doplnění svého internetového konta. Budeme si proto chtít pobočky držet právě kvůli registraci požadované zákonem proti praní špinavých peněz.

Tipsport prý shání desítky lidí z IT. Proč?

V současnosti jsme v podstatě IT firma, všechno s tím stojí a padá. Náš hlavní byznys – kurzové sázení – je čistě vlastní produkt. Nic nenakupujeme, vše si vytváříme sami. Máme proto vlastní kreativce, analytiky, kodéry, testery, vše.

U vedlejších produktů jako on-line kasino nemáme ambice vytvářet si vlastní kasino hry. Takže u tohoto jsme zvolili cestu využití nabídky velkých světových firem. Budeme mít produkt založený na jejich systémech, jako to dělají víceméně všichni.

Personální obsazení je pro nás jedním z klíčových témat. Chceme zlepšit vnímání Tipsportu tak, aby byl pro IT odborníky zajímavým zaměstnavatelem. Máme několik projektů, abychom je sem dostali.

Chystáte také expanzi v Kazachstánu a dalších zemích. Co vás k tomu vede?

V současné době se jasně ukazuje, že pokud musíte mít stovky IT zaměstnanců a konkurenceschopný produkt, pak vám dvě země – Česko a Slovensko – armádu zaměstnanců neuživí. Rozšířit se i jinam je tak logická nutnost.

Znamená to si vytipovat státy, kde je dobrá legislativa, celkem příznivé daně a tržní potenciál. A pak v té zemi požádat o licenci a legálně tam vstoupit tak, jak by měly učinit zahraniční firmy v Česku v příštím roce. Máme čtyři státy, na kterých pracujeme, a ano – Kazachstán je mezi nimi.

Které státy to jsou?

Z konkurenčních důvodů bych je zatím nechtěl zmiňovat. Nacházejí se ale v Evropě. Nicméně ještě nikde nejsme tak daleko, že bychom měli fyzicky licenci a za měsíc mohli své hry spustit. Jsme ve stadiu licenčního řízení.

Je to pro nás velká změna a velké rozhodnutí nezůstat jen v Česku a na Slovensku, ale stát se evropskou sázkovou kanceláří, která se nebojí konkurovat zavedeným jménům. Je to nicméně běh na dlouhou trať.

Fortuna oznámila, že bude za dva roky generálním partnerem fotbalové ligy. Vy jste o to nestáli?

My jsme už nyní partnerem fotbalové ligy a reprezentace, i když ne generálním. Nicméně na generální partnerství, do kterého vstoupila Fortuna, nám to ekonomicky nevycházelo. Jsme přesvědčeni, že to ekonomicky nedává smysl. Věříme hokeji a zůstáváme jako generální partner u něj.