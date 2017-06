Zelení si berou Pražany za rukojmí, chtějí mamutí křižovatky, říká Dolínek | E15.cz

Máte krátce po koaličním jednání, spatřujete stále prostor pro dohodu ohledně dostavby pražského okruhu?

Pevně v ten prostor doufám. Upravil jsem materiál tak, aby zastupitelstvo informoval o postupu výstavby a přípravy. Myslím, že je nekonfliktní, takže doufám, že uspějeme.

Dokážete říct, kdy bude mít pražská koalice jasno o tom, kterou z variant dostavby zvolit?

Rád bych vyvrátil představu, že existují nějaké varianty. Neexistují. Je pouze jedna jediná investice, a to je dokončení městského okruhu v té trase, kterou EIA z roku 2012 předpokládá. Všechno ostatní jsou možnosti rozšíření komunikací na úkor místních obyvatel.

Ale není to dokončení městského okruhu. Takže neexistuje variantní řešení. Existují spíše teze než řešení, které říkají: „Zahltíme dopravu v jiné části města, nedáme ji pod zem.“ To je to, od čeho se ve všech metropolích upustilo před dvaceti, třiceti lety.

A to se sem snaží Strana zelených zavléct. Roztáhnout dopravu všude po městě. Oni říkají: „Že se tím nedá jezdit znamená, že tam nikdo jezdit nebude.“ Po Praze se nám ale ukazuje, že tak to není. Lidé, i když mají zácpy, do nich jedou, protože potřebují těmi auty jezdit. Je to šílená teze zelených, kteří si chtějí vzít Pražany jako rukojmí do svých stranických hrátek.

Zelení argumentují nižšími náklady. Jejich alternativní řešení by prý Prahu vyšlo oproti čtyřicetimiliardové výstavbě tunelů na polovinu.

To ale není dokončení městského okruhu. Je to investice, která by znamenala zkapacitnění Průmyslové a dalších silnic a vytvoření nových mamutích křižovatek, které by na těchto silnicích ležely. Tím bych nic nedokončil, ničemu bych neulevil.

Například městský okruh, tak, jak má být dokončen, nepovoluje nákladní dopravu. Když se podíváte na tunel Blanka, tak i z povrchu zmizela řada náklaďáků, protože se do těchto oblastí nedostanou – jsou tam zákazy, nemůžou projet Blankou, hotovo.

Takže tohle řešení má vysoký přínos pro životní prostředí. Častku 40 miliard navíc nemohu potvrdit, byla to odhadovaná částka předchůdců. Až budeme připravovat další stádium přípravy projektové dokumentace, tak tam budeme schopni projekt nějakým způsobem nacenit.

Stěžejní ale je, že se ta částka v čase promítá například i na fasády domů, dochází k jejich menšímu narušování. V místě je také menší exhalace z motorů. To má daleko větší efekt, než je daná investice do toho díla.

Máte představu, kdy by se na konečném řešení dokázala koalice shodnout?

Doufám, že co nejrychleji. Hlavně jsem ale schopen říct, že když dostavbu nebude nikdo blokovat, tak bychom technicky mohli být schopni zahájit výstavbu dokončení okruhu v roce 2023.