Zmizí open space? Stále se s ním setkáváme, nejde o nic špatného, říká manažerka ze Skanska Property | E15.cz

Jaké jsou největší trendy v současných kancelářích?

Kanceláře už dávno nejsou jen místo, kde má firma své sídlo a kam nahustí své zaměstnance na co nejmenší plochu. Kancelář je symbolem společnosti, odráží její kulturu a hodnoty. Velká pozornost je věnována hravému a příjemnému uspořádání kancelářského prostoru. Pracoviště se stává nástrojem společnosti k náboru zaměstnanců, interiér se detailně promýšlí, aby motivoval zaměstnance ke trávení společného času, či naopak k možnosti zalézt si do kouta, bude-li si to přát. Objevují se vymoženosti typu vířivka, krb či herna nebo vlastní posilovna.

Před třemi lety jsme se stali partnerem soutěže CBRE Zasedačka roku, která se rozhodla tyto trendy a celkově kancelářské prostředí sledovat a hodnotit, což samo o sobě reflektuje posun v myšlení firem, které začaly kancelářské prostředí vnímat a používat jako nástroj k motivaci.

Dalším trendem je trvalá udržitelnost. Není to nejnovější trend, ale objevuje se nový aspekt, opět se zaměřením na příjemné prostředí pro zaměstnance. Proto jsme se rozhodli certifikovat naše budovy kromě certifikátu LEED také certifikátem WELL, který se na vnitřní prostředí budov soustředí.

Promlouvají do koncepce kancelářských budov nové technologie?

Všechno se samozřejmě vyvíjí raketovým tempem, rychleji, než kdy předtím. Co bylo kdysi drahé řešení, je nyní standardem. Je třeba stále testovat nové technologie v oblasti trvalé udržitelnosti či stavby samotné a neustále se zlepšovat. Budovy jsou také čím dál tím častěji propojeny s IT technologiemi – například použití aplikací pro regulaci vnitřního prostředí, či světel.

Jaké jsou rozdíly mezi současnou výstavbou a kancelářemi z minulého desetiletí?

I díky výše zmíněným aspektům se rozevírají nůžky v kvalitě mezi novostavbou a budovou naprojektovanou před deseti či patnácti lety. Často tyto budovy musí projít modernizací, aby uspěly v těžké konkurenci a udržely si stabilní obsazenost. Největší bolístkou jsou vysoké provozní náklady díky zastaralým technologiím nebo jednoduše méně atraktivní recepce a celkově stárnoucí design.

Prosazují se nové služby nájemcům kanceláří a jejich zaměstnancům?

Jak jsem již zmínila, pohodlí zaměstnanců je klíčové. Budova by měla obsahovat služby, pokud nejsou v nejbližším okolí. Nejdůležitější je samozřejmě jídlo. Někteří nájemci toto raději berou do svých rukou a poskytnou restauraci s vlastním jídlem zaměstnancům zdarma.

Dále je velmi trendy zdravý životní styl, možnost si zasportovat během pracovní doby a pak se zase čerstvý vrátit. Velmi důležité je nakládání s volným časem. Takže pokud si můžu přes aplikaci objednat nákup, objednat si praní prádla a žehlení, svézt se elektroautem nebo si půjčit kolo, je to pro zaměstnance určitě bonus. Aktuálním tématem jsou také firemní školky.

Změní se podoba pracoviště příští dekády?

Trendy přicházejí a odcházejí, od takzvaných „cubicles“, po open space, přes activity base workplace a velmi divoké a hravé interiéry. Důležité je dát prostor komunitě, aby se zaměstnanci měli kde scházet. Dále také brandu společnosti, který je interiérem podpořen.

Zmizí klasické open space?

S open space se stále setkáváme, není na něm nic špatného, dává ostatním šanci vědět, co se ve firmě děje. Je však důležité, aby zaměstnavatel vytvořil protiváhu, to znamená prostor, kde se mohou soustředit, nebo si jen tak zarelaxovat. Věřím, že pracoviště příští dekády budou všechno, jen ne monotónní!

Mají firmy požadavky na vybavení kanceláří?

Vzhledem k míře pozornosti se požadavky na vybavení kanceláře zvyšují. Stále větší roli hraje interiérový architekt a tzv. „workplace consultant”, který po nějakou dobu dění ve firmě sleduje a navrhne optimální řešení. Dále je to například použití kvalitních materiálů, koberců a nábytku.

Jaké jsou ekologické aspekty nových kanceláří?

Ve většině nových kancelářských budov je již standardem určitá úroveň udržitelných řešení, která jsou podpořená „zelenou” certifikací, ať už americkým LEED nebo britským BREEAM. Ta běžně zahrnují řešení pro úspory vody - zadržování dešťové vody a její následné využití, využití vodovodních baterií s nízkým průtokem - která například v našich budovách vedou k až 30% úsporám vody.

Důležitá charakteristika je energetická náročnost.

Využíváme řešení pro úspory energií, mezi kterými můžeme jmenovat použití LED osvětlení a automatického systému, který reaguje na intenzitu denního světla uvnitř budovy a dle toho automaticky upravuje intenzitu osvětlení nebo rekuperace energie z brždění výtahů.

V poslední době se však k těmto čistě technologickým řešením přidávají i další, která jsou zároveň přímým benefitem pro uživatele budovy. Začali jsme se tak v maximální míře soustředit na využití výhod sdílené ekonomiky a v našich projektech poskytujeme například půjčení elektromobilu, sdílení kol a nyní nově zvažujeme i půjčovnu kol elektrických.